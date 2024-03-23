Акция прошла 20 марта в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом (24 марта) на первом этаже ТРЦ Kostanay Plaza (сектор А). Организаторы - Управление здравоохранения области, ДСЭК, Областной центр фтизиопульмонологии и Костанайская ЖД больница.

- Мы организовали медицинский городок, где приняли участие ЖД больница, поликлиники города и областной центр СПИД, - рассказала "НГ" заместитель директора Костанайской ЖД больницы Асен САДВАКАСОВА. - Цель акции - повышение информированности населения о профилактике туберкулеза.

Асен Садвакасова (справа)

Мероприятие прошло в одном из мест массового посещения жителей, чтобы охватить как больше граждан. Кроме развлекательной программы и распространения листовок с информацией о профилактике туберкулеза, любой желающий мог получить консультацию от врачей и проверить свой индекс здоровья, измерить артериальное и глазное давление, уровень содержания сахара в крови, узнать свой рост и вес, а также ВИЧ-статус.

- Мы знаем, что в группы риска могут попасть люди со сниженным иммунитетом, употребляющие табачные изделия, наркотические вещества, алкоголь, а также люди, которые ведут низкую физическую активность, - добавила Садвакасова. - Поэтому мы также с целью популяризации физической активности и здорового образа жизни решили провести спортивные конкурсы с поддержкой фитнес-клуба FitnessBlitz.

Персональный тренер этого клуба Елена КРУТОВА с командой других тренеров провела спортивные игры. Показали, как правильно выполнять упражнения и как они работают на определенные группы мышц.

Елена тоже приняла участие и проверила свое здоровье. А ее сын Артем решил поддержать маму и участвовал в спортивных конкурсах.

- Я активно слежу за своим здоровьем. Раз в 3-4 месяца сдаю анализы. К ЗОЖ приучаю и своего сына. Он с маленьких лет ходит со мной в зал и увлекается разными видами спорта, - рассказала она "НГ" - Я считаю, что родители являются примерами для своих детей.

Елена Крутова и ее сын Артем

Зинегуль НИЯЗБЕКОВА увидела рекламу мероприятия в соцсетях. Пришла на акцию с мужем, дочерью и внуком.

- Проверила сахар, узнала, что он немного повышен. Также сдала тест на СПИД, измерила рост и вес, - поделилась она. - Понравилась развлекательная программа. Мой внук активно участвовал в спортивных играх.

В центре - Зинегуль Бахитжановна, справа - ее дочь - Салтанат Кожахметова





Дочь Зинегуль Бахитжановны, Салтанат КОЖАХМЕТОВА рассказала "НГ", что она сама медработник, но сейчас находится в декрете.

- Не ожидала увидеть всех своих коллег и была рада этому. Нам все понравилось! - рассказала она. - Считаю, что подобные акции дают возможность людям проверить все в одном месте и узнать что-то новое о своем здоровье. Очень скучаю по работе, было желание тоже поработать.

В преддверии праздника Наурыз, организаторы приготовили угощения и пригласили артистов ДК "Мирас" с танцевальными номерами и песнями. А к столам здоровья были прикреплены ромашки из шаров - как символ здорового дыхания.

Фото Аружан НУРМУХАНОВОЙ