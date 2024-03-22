В этом году поздравления горожан не ограничились центром города - Наурыз пришёл во дворы и микрорайоны. О том, как Костанай отметил главный казахстанский праздник весны, читайте в материале "НГ".

Альчики, баурсаки и много-много танцев

21 марта на Бульваре Молодёжи (перед арками, напротив КСТУ им. Алдамжар - "НГ") сотрудники отдела культуры и развития языков акимата Костаная организовали для местных жителей праздничный концерт.

Людям очень понравилась концертная программа, они с удовольствием танцевали под традиционные казахские мотивы - так, будто их никто не видит.

С номером выступил и танцевальный коллектив Limerence. Танцовщицы - одни из многих талантов Костаная, приглашённых на КСК для поздравления жителей.

Выступавшая на концерте Алия СМАГУЛОВА живёт на КСК, учится в КСТК. Девушка поздравила жителей своего района песней.

- Люди здесь очень нравятся, все поддерживают и благодарят за выступление, - поделилась она эмоциями с "НГ". - Я сама давно пою, поэтому подготовка не составила труда.

"Таких девушек воспитывает КСК"

Помимо концертной программы зрителей ожидали и спортивные соревнования. Так для детей начертили поле для альчиков - традиционной казахской игры с использованием в качестве игрового элемента надпяточной кости овцы.

Но самой интересной для людей оказалась спортивная байга - желающие показали, на что способны в гиревом спорте. Снаряд весом 16 килограмм на праздновании Наурыза толкали и поднимали рывком все - мужчины, женщины, а двумя руками - даже бабушки.

Жительница Костаная Снежана РАДОМСКАЯ пришла в гиревой спорт примерно в 12 лет, занималась им профессионально. Она пояснила корреспоненту "НГ", почему поднимала гирю на конкурсе не толчком от плеча, а рывком от земли.

- В женской категории нет понятия «толчок». Это и так тяжёлый вид спорта, поэтому нам дали как бы такую поблажку - рывком поднимать легче. Мужчины и толкают, и поднимают рывком. - поясняет спортсменка.

- Вот таких суровых девушек воспитывает КСК! - отрезал ведущий развлекательной программы.

По итогам конкурса Снежана Радомская одержала победу среди женщин.

Ученик 9 класса СШ№ 22 Богдан РУДОЛЬФ толкнул гирю 31 раз. Богдан - кандидат мастера спорта по гиревому спорту. Рекорд спортсмена с гирей в 16 килограмм - 42 толчка, с гирей в 32 килограмма - 10 толчков.

На вопрос, занимается ли парень в каком-то ДЮСШ, Богдан ответил, что тренируется далеко не в спорткомплексе, а в обычном подвале своей школы под наставлением физрука.

Много шашлыка, hand-made домбра и серьги

Cегодня, 22 марта, горожанам пообещали развлекательную программу с выставкой ремесленников в сити-центре. Ожидания оправдались с лихвой - желающие прокатились верхом на лошаях, приобрели hand-made сувениры от костанайских мастеров, а добрая половина сити-центра погрузилась в клубы дыма и потрясающий запах шашлыка на углях. Обо всём по порядку.

22 марта в сити-центре, между ТРЦ «MARТ» и «ЦУМ», костанайские ремесленники дали горожанам возможность буквально прикоснуться к традициям.

Молда Кабдул-Мажит Иманов занимается изготовлением домбры. Он рассказал корреспонденту «НГ», что может подобрать любому исполнителю нужное ему звучание.

Мастерица Варвара КРАСНОВА показала рукодельные украшения - металлические серьги и деревянные брелоки - свои и своего отца.

- Деревянными изделиями занимается мой папа, украшения делаю я. Всё сами выпиливаем и оформляем. На ярмарках Наурыза мы стоим уже третий год. Нам нравится разговаривать с людьми, знакомиться с кем-то. Здесь всегда очень приятная атмосфера. - поделилась мастерица.

Мастер Виталий КАЛЫГИН украсил ярмарку изделиями из дерева. От больших лавочек до маленьких светильников - его ассортимент ограничен лишь его воображением.

- Что в голову придёт, то и делаю. - скромничает Виталий Калыгин. - Бывает, деревяшку к деревяшке приделаешь, а бывает какая-то идея. Начал заниматься этим ещё в детстве из любви к творчеству. Мне говорят, что я все идеи из Интернета беру. Я отвечаю, что это я, наоборот, могу свои работы в Интернет скидывать.

Празднования продолжаются - завтра, 23 марта, концерт будет уже в ТРЦ Kostanay Plaza.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА