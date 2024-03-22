Массовые гуляния прошли сегодня, 22 марта, на центральной площади Рудного. Дорогу вдоль центральной ул. Ленина загородили торговые ряды. Дым от мангалов с шашлыками валил на горожан со всех сторон. Напротив акимата установили огромную арену, где проводили спарринги по национальным видам спорта.

На самой площади установили две огромные качели. Катались в основном дети, сильно не раскачиваясь, зато на одну дощечку умещалось сразу 10 человек. На сцене уже шли выступления артистов. Как отметили в городском отделе культуры - все номера подготовлены "своими силами". Пели песни, шутили шутки. С Наурызом рудничан поздравил Аяз Ата, а вместе с ним на сцену вышли артисты в образах семи сокровищ казахов - Жеті қазына. Кстати, собака породы тазы и лошадь были живыми. Последняя даже решила показать характер и вырваться из поводьев.

- 14 марта начался период празднования Нового года - Наурызнама, которая завершится днем очищения 23 марта, - обратился к собравшимся аким Рудного Виктор ИОНЕНКО. - Каждый день имеет свое уникальное тематическое направление. 22 марта - массовые гуляния. Испокон веков этот яркий праздник олицетворяет собой связь веков и поколений. Многонациональный и многоконфессиональный народ Казахстана - пример единения и сплоченности. Полиэтничный состав Рудного собран из 20 национальностей. Крепкий фундамент дружбы и единства позволил встречать этот всенародный праздник большой семьей.

Участниками праздника стали тысячи рудничан. Специально для них, как и всегда, концерт транслировали на LED-экранах. Рудничанам раздавали пакеты с баурсаками, а также предлагали сфотографироваться с "двухметровыми батырами", которые прилетели к нам из Алматы.

По бокам площади установили шесть юрт. Каждая со своей тематикой. Первым их осмотрел аким Рудного.

В юрте, которую подготовили студенты Рудненского индустриального университета и сотрудники ТОО "Арасан", показывали традиционный казахский свадебный обряд "Беташар". Внутри акын с домброй, накрыт дастархан. Студентки в традиционных нарядах махали казахстанскими флажками. Виктор Ионенко, впечатлившись представлением, достал из бумажника купюру в 20 000 тенге и оставил ее на подносе. "Хорошая невеста" - резюмировал глава города.

Студенты подготовили для гостей викторину о традициях казахского народа. Аким не дождался конца викторины и поспешил на осмотр других юрт. Викторина закончилась сразу, как аким переступил ергенек. Студенты быстро разошлись, обряд более никому не показывали, а дастархан гости опустошили за 5 минут, собирая угощения в целлофановые пакетики. Для простых рудничан на месте остались только сама юрта и ковры на стенах.

В юрте, подготовленной работниками АО "ССГПО", акима встречал детский ансамбль домбристов. Дети играли кюи, пока глава города что-то обсуждал с генеральным директором ССГПО Сергеем Напольских. Беседа заняла всего три кюя. Гостей с подноса угощали баурсаками и конфетами. А после того, как Виктор Ионенко ушел, в юрте остались только сотрудники музея с экспонатами - коллекцией руды и советскими грамотами предприятию. У рудничан спросом пользовались меч и булава, с которыми они активно фотографировались.

Также активно дорогого гостя из акимата встречали в юрте от отдела образования - приглашали к дастархану и подарили казахский чапан и халат с орнаментом. Подарочной одежды для других гостей автор статьи не заметил.

- Задача ставится - чтобы люди пришли и могли посмотреть все обряды, - прокомментировал "НГ" Виктор Ионенко. - Если организаторы что-то не доработали, мы, конечно, с ними поработаем. Но вообще это все для людей. У нас тут более 3 000 баурсаков раздали горожанам, в нескольких местах угощали людей пловом. Чтобы люди просто почувствовали праздник. Не все сегодня знают традиции. Может, были недоработки, такое бывает.

К счастью, жители Рудного, кажется, не заметили, что юрты скудели после ухода акима. Они радовались, вкусно ели, фотографировались, некоторые катались на лошади, другие болели за спортсменов. Праздничную программу завершила хореографическая сюита, в которой рудненские коллективы выступили с разными казахскими танцами.

Фото Георгия ГОВОРОВА