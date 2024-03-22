Набрав рекордные для себя 18 очков на групповом этапе отборочного турнира чемпионата Европы по футболу и заняв четвертое место в группе «H», национальная сборная Казахстана получила еще один шанс пробиться на ЕВРО-2024 через плей-офф по результатам выступления в Лиге наций, где ее соперником в полуфинале была сборная Греции.

Есть от чего расстроиться Исламу Чеснокову - у него был шанс переломить ход игры / Фото kazfootball.kz

Ранее команды Греции и Казахстана встречались трижды и трижды побеждали греческие футболисты - в рамках группового отборочного турнира чемпионата мира 2006 года (3:1 в Афинах и 2:1 в Алматы) и в международном турнире в 2006 году на Кипре (2:0).

В полуфинальном матче, который прошел в Афинах на стадионе «ОПАП Арена», главный тренер казахстанской сборной Магомед Адиев выпустил на поле в стартовом составе голкипера Игоря Шацкого («Актобе»), защитников Яна Вороговского («Астана»), Темирлана Ерланова («Ордабасы»), Александра Марочкина, Марата Быстрова (оба - «Астана») и Багдата Каирова («Актобе»), полузащитников Эльхана Астанова, Абзала Бейсебекова (оба - «Астана»), Бактиера Зайнутдинова («Зенит», Россия) и Ислама Чеснокова («Тобол») и нападающего Максима Самородова («Актобе»). А в заявку на матч попали еще три игрока «Тобола» защитники Еркин Тапалов, Роман Асранкулов и Руслан Валилуллин.

Опасный момент у ворот сборной Казахстана / Фото sport-express.ru

Хозяева поля очень уверенно начали встречу, и на 7-й минуте полузащитник турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Димитриос Пелкас после подачи с правого края пробил слева из пределов штрафной площади в ближний верхний угол ворот, но от рук успевшего среагировать на удар Шацкого мяч попал в штангу. Его попытался выбить Каиров, но подоспевший Пелкас подставил ногу под удар и покатился по газону, а арбитр встречи Данни Маккели из Нидерландов указал на «точку». Пенальти реализовал нападающий турецкого клуба «Трабзонспор» Анастасиос Бакасетас - вратарь нашей сборной угадал направление удара, но чуть-чуть не дотянулся до мяча - 1:0.

На 15-й минуте греческие футболисты перехватили мяч в центре поля, перевели его на правый фланг, откуда полузащитник «Олимпиакоса» Гиоргос Масурас сделал навесную подачу во вратарскую площадку, а там Пелкас, опередив защитников, пробил в падении головой в левый угол ворот мимо Шацкого - 2:0.

Максим Самородов пытается преодолеть оборону сборной Греции / Фото kazfootball.kz





Казахстанцы к середине тайма отошли от такого начала матча, и на 24-й минуте Чесноков на правом краю недалеко от штрафной площади греческой сборной отобрал мяч у игрока «Ливерпуля» Константиноса Цимикаса и пробил по воротам. Однако мяч после рикошета от головы защитника итальянского «Кальяри» Пантелиса Хацидиакоса попал в дальнюю штангу и вылетел за лицевую линию. На исходе получаса игры хозяева нарушили правила на Чеснокове на правом краю почти на линии своей штрафной площади, но после розыгрыша штрафного и удара Зайнутдинова мяч приняли на себя защитники.

Полузащитники Бактиер Зайнутдинов и Анастасиос Бакасетас выступают в чемпионате Турции / Фото kazfootball.kz

Спустя семь минут игра снова перешла на половину поля гостей после дальнего удара со своей половины поля полузащитника «Трабзонспора» Димитриоса Курбелиса. Мяч принял на правом фланге Масурас и обводящим ударом мимо Ерланова и Марочкина сделал пас вбегавшему в одиночестве по центру во вратарскую площадку нападающему «Панатинаикоса» Фотису Иоаннидису, который в касание перевел мяч в сетку ворот - 3:0.

Марат Быстров против нападающего «Панатинаикоса» и сборной Греции Фотиса Иоаннидиса / Фото kazfootball.kz

А еще через три минуты греки заработал угловой удар на правом краю атаки, разыграли его и Цимикас от правого угла штрафной площади из ее пределов выполнил навес в центр к вратарской площадке, Марочкин в высоком прыжке не дотянулся до мяча, а находившийся за его спиной Курбелис ударом головой пробил в левый угол ворот, и после 40 минут игры счет стал 4:0.

На второй тайм в составе сборной Казахстана на поле вышли Тапалов вместо Каирова, Адилет Садыбеков («Кайрат») вместо Бейсебекова и Рамазан Оразов («Актобе») вместо Астанова. В течение пяти минут по воротам, которые защищал голкипер английского клуба «Ноттингем Форест» Одиссеас Влаходимос, вначале пробил издалека Зайнутдинов, потом Самородов неудачно пробил в падении через себя, а затем Тапалов с правого края штрафной площади нанес удар рядом со штангой. В ответ на 51-й минуте хозяева провели атаку по правому флангу, откуда Масурас отправил мяч низом в штрафную площадь. Последовали два подряд удара по центру от линии штрафной площади в исполнении полузащитника греческого клуба АЕК Петроса Манталоса и Бакасетаса, но удар первого заблокировал Быстров, а после удара второго Шацкий в падении забрал мяч. На 52-й минуте по воротам хозяев опасно пробил с подступов к штрафной площади Тапалов, но мяч после рикошета от защитника поймал голкипер. Чуть позже Оразов отметился дальним удар, после которого мяч пролетел рядом с левой «девяткой». А на 59-й минуте Чесноков с правого фланга сделал навесную подачу на дальнюю штангу Вороговскому, но тот не попал по мячу головой из выгоднейшего положения.

На 67-й минуте наставник казахстанской сборной выпустил на поле Александра Зуева («Арсенал», Россия) вместо Чеснокова, а еще через десять минут и Абата Аймбетова («Адана Демирспор», Турция) вместо Самородова. Но острее атаки получались у хозяев. На 80-й минуте Шацкий в падении выбил мяч из правого от себя угла ворот после удара головой подключившегося к атаке своей сборной защитника английского клуба «Вест Хэм Юнайтед» Константиноса Мавропаноса из района 11-метровой отметки. А через пять минут после розыгрыша углового удара у ворот сборной Казахстана Тапалов срезал мяч в свои ворота - 5:0. И в истории казахстанского футбола осталась пока лишь историческая попытка попасть национальной сборной на чемпионат Европы.