Разгромом обернулся исторический матч сборной Казахстана за выход на Евро
22 марта 2024, 10:00 | Спорт
В Афинах на стадионе OPAP Arena завершился матч полуфинальный матч плей-офф Лиги наций Греция - Казахстан, сообщают Vesti.kz.
Фото УЕФА
Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 5:0. Примечательно, что четыре мяча из пяти греки забили в первом тайме.
На девятой минуте встречи пенальти реализовал капитан греков Анастасиос Бакасетас. 30-летний хавбек зарядил на силу и не оставил шансов Игорю Шацкому. 11-метровый был назначен после фола со стороны Багдата Каирова.
На 15-й минуте греки провели быструю атаку с правого фланга, которая закончилась точной подачей и уверенным замыканием головой в исполнении Димитриоса Пелкаса - 2:0.
На 37-й минуте хозяева вновь провели голевую атаку правым флангом, которую замкнул Фотис Яннидис. Четвертый гол в этой встрече был забит на 40-й минуте Димитрисом Курбелисом. Он подправил в ворота верховую подачу из пределов штрафной площади. Окончательный результат был оформлен во втором тайме на 86-й минуте: автогол после углового на счету Александра Марочкина.
Отметим, что греки вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024 где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси. Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил Грузии в полуфинале Лиги наций.
Последние новости
22.03.24 12:47 «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
21.03.24 18:01 Что один паблик сказал и показал... - Как быть, если вас обидели в Интернете? Рассказываем об опыте жительницы Костаная
21.03.24 17:52 Как будут ездить автобусы во время Наурыза в Костанае
21.03.24 15:01 «К этой проблеме мы шли годами» - Возведение коммерческого жилья в Костанае тормозится из-за дефицита электрических мощностей
21.03.24 13:30 Казахстанцам могут запретить брать кредиты без согласия супругов. Что об этом думают юристы и финансисты
21.03.24 11:34 Побольше солнца вашему дастархану - Жарим баурсаки, требуются золотистые, пышные, вкусные
21.03.24 10:00 Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
20.03.24 20:36 "Можно сказать, вам дали шанс" - Судья разъяснил приговор по делу о грабеже и вынужденном столкновении с патрульным автомобилем
20.03.24 19:22 Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.