23 марта 2024, 14:11

Выживают ли в шторм корабли без капитанов?



Намедни увидел я в паблике акима области историю о встрече с журналистами. Наверное нужное это дело - гонять чаи с местными акулами пера...может быть. И пусть подчинённые твои посидят за спинами пьющих ароматный чай журналистов. Ничего страшного - потерпят. Зато бастык вдоволь наговорится и договорится о чем то с журналистами. Значит есть у него время для этого.



А в это время на вверенный ему регион надвигается беда. Большая вода. Соседние с нами российские губернии если уже не начали, то решили точно излишки этой влаги сбрасывать. Последствия таких действий соседей Костанайщина уже ощущала в начале 2000-х. Топило Житикаринский и Узункольские районы. Сейчас эта угроза снова нависла над этим территориями. Добавлю сюда и Карасуский район, который также традиционно весной борется с талыми водами.



Я нисколько не преувеличиваю серьезность ситуации и имеющиеся риски паводковой ситуации в данных районах области. Дело в том, что эти регионы в настоящее время обезглавлены. Акимы уволены, а на их место где то меньше и где то больше месяца не назначаются новые кадры.



Что это значит? Ларчик открывается просто - безвластие означает только бардак. Почему это происходит известно только господину Аксакалову.



Он живёт и рулит только в Костанае. Наверное по его команде в областном центре чистят дороги, вывозят снег и мусор, занимаются освещением и другими делами.



По моему мнению, все остальные города и районы предоставлены сами себе и живут собственной жизнью. И вместо того, чтобы надев болотные сапоги, ежедневно контролируя ситуацию, мотаться по разным районам, наш губернатор пытается за чаем понравиться прессе и разглагольствует с представителями этносов за круглым столом.



Это ли самое важное и нужное в данное время года занятие?



Думается мне, что из-за этого праздного управления областью и отсутствия должного внимания ко всем районам могут хлебнуть проблем этой весной узункольцы, житикаринцы и карасуляне.