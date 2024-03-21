Пост на страничке ilovekostanay в социальной сети Instagram, опубликованный в августе 2023 года, стал поводом для иска. Жительница Костаная Дарья БУЛАЕВА просила суд признать несоответствующей действительности информацию, изложенную в посте, принести публичное извинение и возместить моральный ущерб. Ответчик - не администрация паблика, а непосредственный автор поста. Сначала решение вынес городской, а 29 февраля - областной суд.

Счастливый билет

Дарья Булаева любит футбол. Вместе с мужем и дочкой болеет за «Тобол», стараются не пропускать матчи, включая выездные. 6 августа 2023 года семья Булаевых пришла на матч костанайской команды с «Кайсаром».

Дарья Булаева: «После публикации поста звонили знакомые, просили объяснить, что произошло» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Был объявлен розыгрыш призов, это не редкость для матчей, мы уже как-то даже привыкли к ним, - рассказала «НГ» Дарья. - Сотрудники букмекерской компании раздавали билеты прямо на входе на стадион «Центральный». По одному билету в руки. В тот день во время игры был сильный дождь, можно сказать, настоящий ливень. Я с дочкой спряталась под навес возле женского туалета, муж остался на трибуне, отдав нам свой билет. Розыгрыш уже шел.

Дарья рассказывает, что через несколько минут под навес также прибежали две девушки из букмекерской компании, с ними был парень.

- Я обратила внимание, что они передавали друг другу билеты, - вспоминает Дарья. - У них была пачка билетов на руках. Я про себя сделала вывод о том, что они сами участвуют в розыгрыше, хотя они не могли этого делать. На мое замечание мне сказали: «Это не твое дело!» Парень явно был в шоке от сложившейся ситуации. Он развернул билеты и предложил мне взять еще один. Я взяла. Оказалось, что один из моих билетов был выигрышным. Честно, я не знаю, был ли это тот, что нам дал парень, или те, что мы получили на входе.

В качестве приза Булаевым вручили телевизор. Но забрать его можно было уже после матча. Уже на трибунах, по словам Дарьи, к ней подходил молодой человек, требовал вернуть телевизор.

- Я предлагала после матча разобраться в офисе «Тобола», на что получила ответ: «Давайте вы заберете телевизор и отдадите его нам», - говорит Булаева. - В офисе «Тобола» девушки, которые были с нами под навесом, снимали меня на камеру телефона. Подначивали моего мужа. На видео нет ни драки, ни оскорблений. Но позже нас обвинят в том, что якобы мой муж кого-то удерживал и пытался избить. Мол, так он пытался помешать девушкам и парню разобраться в ситуации с администрацией «Тобола».

«Поставила цель - найти автора»

7 августа, на следующий день, на страничке ilovekostanay появился пост с видеозаписью, на которой снятый со спины парень выясняет отношения с ее мужем. Автор поста @2002natali указала, что одна из болельщиц во время объявления результатов розыгрыша выхватила из рук ее знакомого (позже выяснилось, что это сын автора) билет и убежала на сцену за призом.

Момент конфликта. В футболке «Тобола» - муж Дарьи Булаевой. Текст под этим роликом стал поводом для иска / Кадр из видео

- После публикации поста мне звонили знакомые, просили объяснить, что произошло, - вспоминает Булаева. - Я один раз объяснила, потом второй и третий. Кто-то просто прочитал и сделал выводы. Поэтому я поставила цель - найти автора поста, доказать свою правоту.

Она установила, кому принадлежит ник @2002natali, и в сентябре подала заявление в Костанайский городской суд. Там посчитали достоверной версию, изложенную ответчиком. Судья в мотивировочной части опиралась на доводы свидетелей - девушек из букмекерской компании. А также отмечала «негативное поведение супруга», который вынес приз через черный ход.

Булаева обратилась в областной суд. Коллегия по гражданским делам определила, что доводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела.

- Коллегия к данным свидетельским показаниям относится критически и считает, что они не могут быть приняты за основу решения, так как свидетели между собой знакомы и заинтересованы в исходе дела, к тому же их пояснения разнятся со сведениями в изложенном посте, - указал в постановлении судья Алмат ЕРМАНОВ. - Утверждения, что истец выхватила выигрышный билет из рук сына ответчицы, ничем не подкреплены, кроме свидетельских показаний, которые признаны несостоятельными и вызывают сомнения у коллегии. Более того, данный факт квалифицируется как открытое хищение чужого имущества. Однако никаких письменных обращений в полицию не поступало.

Коллегия подчеркнула, что доказывать сведения, изложенные в посте, должен автор этого поста, а не тот, про кого в нем написано. Достоверных доказательств того, что Дарья Булаева выхватила билет, суд не нашел.

Областной суд признал сведения из поста на страничке ilovekostanay не соответствующими действительности. А также обязал автора поста опубликовать в течение 10 дней опровержение и выплатить компенсацию морального вреда, снизив сумму с 1 млн тенге до 50 000 тенге.

По словам Булаевой, администрации паблика ilovekostanay сообщили о подготовке к судебному процессу, после чего пост был удален, но опровержение в указанный судом срок опубликовано не было.

«НГ» через директ паблика ilovekostanay отправила запрос с просьбой прокомментировать, как администрация проверяет информацию и когда будет опубликовано опровержение. Нам не ответили.

- Мне кажется, что опровержение появится, только когда этим займутся судебные исполнители, - говорит Дарья Булаева. - Обращаясь в газету, я хотела показать: хоть в Сети мы можем написать что угодно, но за это может наступить ответственность. Я хочу, чтобы люди решали споры между собой, не прибегая к этим анонимным пабликам, к этим помойкам, которые выставляют только одну сторону конфликта. А ситуация может быть другой. И люди им верят. Хотя не все это пропускают. Некоторые, как я, готовы судиться.

По закону, старому и новому

Руководитель юридической службы «Mediaqoldau» в ОФ «Правовой Медиа-Центр» Гульмира БИРЖАНОВА в комментарии «НГ» отмечает, что жительнице Костаная во многом повезло, так как она сама смогла найти автора поста.

- Если вы обращаетесь в суд, то вам нужно указать конкретное физическое или юридическое лицо, - говорит Биржанова. - Вы не можете судиться с анонимным пабликом. Когда вы не знаете автора, то вам, скорее всего, сначала придется обратиться в полицию. И если он находится в Казахстане, то считайте, что вам повезло. Другой вопрос, что не всегда правоохранители хотят с этим возиться. Но ресурсы у них есть. Причем в «Инстаграме» найти автора легче. Гораздо сложнее ситуация обстоит с анонимными телегам-каналами. Они - головная боль полиции, так как там сложнее найти реального автора.

Юрист приводит пример: жительница Актау выставила фото, где полицейские помогают ей, девушке с инвалидностью, перейти через дорогу. Кто-то оставил комментарий с оскорблением и бранью. Она написала заявление, и полиция смогла быстро найти автора комментария, который проживал в Астане. Дело дошло до суда, где обидчик в порядке медиации заплатил около 300 000 тенге.

- Я вообще удивляюсь, когда говорят, что у нас пользователи пишут что хотят и про кого хотят, в отличие от журналистов, - отмечает Гульмира Биржанова. - Статьи о клевете и об оскорблении чести и достоинства доступны для всех граждан. Любой может судиться.

В сентябре 2023 года президент РК подписал Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». В нем содержится не только обязанность блогеров платить налог, но и нормы о распространении недостоверной информации и клеветы в соцсетях. Однако, по мнению юриста, благие намерения законотворцев могу обернуться большими проблемами при рассмотрении таких дел в суде.

- В новом законе предусматривается административная ответственность за распространение ложной информации, - поясняет Биржанова. - И тут, с одной стороны, я понимаю, что за фейки должна быть ответственность. Но в казахстанских реалиях эта статья может работать неправильно. Раньше казахстанцы несли уголовную ответственность за заведомо ложную информацию. Прецедентов было не очень много. В сентябре в Административном кодексе в рамках нового закона появилась статья за распространение ложной информации. То есть в Уголовном кодексе вас судят за заведомо ложную информацию, а в административном слово «заведомо» убрали. И определять, что считать ложью, будут конкретные полицейские, составлять протокол. И четких критериев у них нет. То есть существует риск проблем с правоприменением.

Какой вывод можно сделать из этой истории? У журналистов есть правило: о конфликте нужно рассказывать, публикуя позиции всех сторон. Или хотя бы предоставить такую возможность. Это защищает как журналистов, так и героев наших публикаций. Информация в анонимных пабликах чаще всего публикуется без правок и проверок, что с учетом новых статей казахстанского законодательства несет в себе все больше рисков.