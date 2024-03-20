Дело гражданина РФ Дениса ГАЛКИНА начали рассматривать в суде № 2 Костаная в октябре прошлого года. Он обвиняется в создании сайта kzobmen.com по продаже криптовалюты. Сайт работал без лицензии и без регистрации в МФЦА (Международный финансовый центр «Астана»).

По версии обвинения, на незаконном обороте необеспеченных цифровых активов Галкин заработал более 4 млрд тенге. В суде сразу отметили, что подобное дело разбирается в Костанае впервые.

- Покупать и продавать криптовалюту на сайте могли физические лица, которым требовалось лишь ввести свои личные данные, - зачитал тогда обвинительное заключение прокурор Марат БЕЙСЕМБАЕВ. - В результате своих преступных действий подсудимый извлек доход в особо крупном размере.

20 марта Денису Галкину предъявили новое обвинение, которое, по словам прокурора, ухудшило его положение, но сумма ущерба в итоге снизилась.

- Деятельность, связанная с обменными операциями, покупкой и продажей с безналичной иностранной валютой на внутреннем валютном рынке, осуществляются исключительно на основании лицензии и в соответствии с законами РК о валютном контроле и регулировании, - сообщил в новом обвинительном акте Бейсембаев. - Галкин также использовал платежные системы, не включенные в платежные системы Национального банка РК.

Государственный обвинитель отметил, что Галкин самостоятельно принимал заявки от клиентов, прошедших верификацию. И разместил сведения на сайте об обмене валют, осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность по обмену безналичной иностранной валюты.

- Таким образом Галкин с июля 2020 по июнь 2022 год с помощью сайта получил путем перевода на свои личные счета денежные средства в особо крупном размере по обороту необеспеченных цифровых активов и обмену безналичной иностранной валюты, - резюмировал прокурор. - И получил незаконный доход в общей сумме 2 607 483 279,65 тенге. Работал без лицензии, без обязательной регистрации и занимался запрещенной предпринимательской деятельностью, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

- То есть, сумма ущерба теперь 2,6 млрд тенге, а была около 3,5 млрд тенге? Значит, уменьшилась? - уточнил судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ.

Прокурор подтвердил. Он раздал копии обвинительного акта подсудимому и адвокату.

Очередное заседание по делу назначено на 27 марта.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ