Домбристы исполнили композиции сегодня во Дворце школьников «IQostanay» в рамках республиканского челленджа «Күй күмбірі», приуроченного к празднованию «Наурыз мейрамы». Их поддержали школьники и студенты во всех регионах. Всего в Костанайской области участие в челлендже приняли 18 тысяч учащихся, студентов и педагогов.

- Домбра- истинная душа казахского народа. Радостно, что количество учащихся, интересующихся домброй, с каждым годом растет, – подчеркнула руководитель управления образования Айман ИБРАЕВА. - Наши дети всех поздравляют с праздником Наурыз мейрамы!

Челлендж домбристов проходит в стране во второй раз. Он направлен на демонстрацию творческих достижений детей и молодежи, педагогов и родителей в области музыкального искусства и популяризация домбры.

Фото и видео предоставлено управление образования КО