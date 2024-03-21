Горячие и холодные, к чаю, молоку и сорпе, круглые и в виде треугольников - все это о баурсаках. Без них не бывает праздничного стола в семьях, где соблюдают кулинарные традиции тюркских народов. Чем балуют бабушки внуков в будни? Баурсаками с пылу с жару. А уж Наурыз без них - что весна без солнца.

Баурсаки - желанное угощение и в праздники, и в будни

Рецептов - множество. Сегодня хозяйки далеко отошли от исконной простоты этого хлеба. В моем детстве мама друзей-казахов молниеносно замешивала тесто просто на кислом молоке, горячие золотистые ромбики мы окунали в мед, запивали чаем со сливками. И это был праздник праздников!

Конечно, дрожжевое тесто дольше сохраняет мягкость. Кто-то соду кладет, кто-то разрыхлитель. Мне поиски идеального рецепта всегда по душе, охотно пробую варианты. Недавно нашла один, в котором одновременно использовались и дрожжи, и разрыхлитель. Заинтересовал тем, что сдобы в тесте довольно много, а дрожжей требуется чуть-чуть.

Дрожжи использовала сухие быстродействующие. Добавила к ним чайную ложку сахара и немного теплой воды, чтобы поднялись шапочкой.

В миске смешала теплое молоко, сахар, сметану, растительное масло без запаха. Написано было, что можно использовать топленое сливочное. Что было в доме, то и взяла. Добавила в муку разрыхлитель и щепотку соли. Все смешала, замесила максимально мягкое тесто. Округлила, смазав ладони маслом, потому что слегка липло. Прикрыла льняной салфеткой и поверх нее полотенцем. Поставила на расстойку в подогретую духовку.

Через час тесто поднялось минимум вдвое, липнуть перестало, но разделывала его все-таки на подпыленной мукой доске. Выбрала форму шариков. Они подошли через 20 минут. При жарке красиво зарумянились. Получились баурсаки мягкими, пористыми на изломе. Мне понравились. На следующий день были вполне-вполне - редакция «НГ» оценила. Так что рецепт оставляю в своей копилке.

Ингредиенты

3,5 г (половину 7-граммового пакетика) сухих дрожжей, 25 мл воды, 2 ст. л. сметаны 15%, 2/3 стакана молока, 2 ст. л. растительного масла, 2 ст. ложки сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, муки - 1,5-2 стакана.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ