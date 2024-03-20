Время получения первичного водительского удостоверения благодаря мобильному приложению ЦОН сократилось вдвое. Об этом сегодня, 20 марта, на брифинге в РСК сообщил руководитель Специализированного отдела Костаная по обслуживанию населения НАО «Государственной корпорации "Правительство для граждан" Сагадат БЕКТУРОВ.

- Чтобы подать заявление, пользователю необходимо в приложении выбрать «Услугу по видео», - пояснил он. - Сервис свяжет его с оператором спецЦОНа для первичной консультации. Затем нужно будет оплатить госпошлину за получение водительских прав, либо предоставить ранее оплаченный чек. Стоимость пошлины - 4 615 тенге. После оплаты необходимо предоставить сканированные версии медицинской справки форма-0,73У и свидетельства об окончании автошколы. Если первичное водительское удостоверение имеет категорию Б, можно получить его без свидетельства об окончании. Так категорию Б могут получить самоучки. Приложение доступно к скачиванию в Google play и App Store. Если вы обращаетесь через видео-ЦОН, не нужно приходить и брать талон на очередь. Вы бронируете себе место заранее. После подачи заявки для сдачи теоретического и практического экзаменов также можно воспользоваться мобильным приложением и забронировать очередь на сайте Booking.gov4c.kz. Для этого нужен номер заявки и ваш ИИН. Ранее у нас получение водительского удостоверения занимало 120 минут, на сегодня - около часа.

В онлайн-формат перешла только процедура документации. Экзамены на остальные категории сдают по-прежнему - за партой и за рулём учебного автомобиля.

О статусе ожидаемых документов сообщают тоже удалённо.

- Если вам нужно куда-то отлучиться, вы можете спокойно ехать и дожидаться СМС, - отметил Сагадат Бектуров. - До 18:00 можете прийти и забрать готовые документы. Они автоматически появляются в цифровых документах. Вы можете передвигаться и показывать цифровые документы сотрудникам полиции в случае, если вас остановили. Сейчас уже нет необходимости носить с собой оригинал водительского удостоверения. Как говорится, всё есть в смартфоне.

В комментариях к трансляции брифинга водители спрашивали о возможности получить услуги в предстоящие праздники.

- У нас 25 марта рабочий день, работаем за субботу. С 9.00 до 13.00 специализированный отдел Костаная, как дежурный ЦОН, будет функционировать, - ответил спикер.

Фото Диаса СУЛЕЙМСЕНА