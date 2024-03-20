Статья 63 Уголовного кодекса Казахстана, которой межрайонный суд по уголовным делам Астаны объясняет назначение условного срока в отношении племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева – бывшего первого заместителя председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Самата Абиша, прямо запрещает вынесение ему условного срока, передает корреспондент КазТАГ.

19 марта выяснилось, что Самат Абиш был признан виновным и отделался условным сроком по делу о январских событиях. Ему дали восемь лет заключения условно.

«Приговором суда А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 362 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК, и осужден к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет. На основании статьи 63 УК РК постановлено считать назначенное наказание условным. Смягчающими обстоятельствами судом признаны наличие малолетних детей у подсудимого и его чистосердечное раскаяние. Отягчающие обстоятельства не установлены», - сообщает суд.

Также судом решено внести представление президенту о лишении специального звания и государственных наград. И уточнили: условный восьмилетний срок для Абиша запросил прокурор.

При этом в части 6 статьи 63 УК РК говорится: «Условное осуждение не применяется к лицам при рецидиве преступлений, опасном рецидиве преступлений, при осуждении лица за особо тяжкое преступление, коррупционное преступление». Без каких-либо исключений или оговорок для коррупционеров.

Вместе с тем, Абиш признан виновным по самой «тяжелой» части «коррупционной» статьи УК РК – части 4 статьи 362 (превышение власти или должностных полномочий), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет, а в случаях, когда оно совершено в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, то наказание сопровождается конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, родной племянник Назарбаева – Самат Абиш лишился поста первого зампреда КНБ вскоре после январских событий. До январских событий он неофициально назывался в числе главных претендентов на пост президента Казахстана. По делу о январских событиях Абиш проходил простым свидетелем.

19 сентября 2023 года стало известно, что в отношении Самата Абиша возбуждено уголовное дело по факту превышения власти и должностных полномочий во время «январских событий».

По информации МВД, сейчас Абиш находится на пробационном контроле.

«Данный гражданин на пробационном контроле, то есть, весь порядок: он не имеет права выезжать, условно, по месту проживания соответствующие процедуры будет проходить. Он не должен покидать страну, должен находиться по месту жительства», - заявил министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах мажилиса.

Как считает депутат мажилиса Ермурат Бапи, условный срок Абишу говорит о сохраняющемся влиянии Старого Казахстана.

«Восемь лет условно – это смешно. Такого приговора, такого решения я не слышал. Восемь лет! Лучше дали бы три года срока, можно понять, так же? Поэтому в этом решении тоже наблюдается влияние Старого Казахстана. Если огородили такого человека, должностное лицо, второго человека в КНБ, который занимается всеми оперативными делами, которые связаны с Қаңтаром, с қаңтарскими событиями, его если огородили от этого (от реального лишения свободы – КазТАГ), значит влияние Старого Казахстана до сих пор существует в стране», - сказал депутат мажилиса Ермурат Бапи, отвечая на вопросы журналиста КазТАГ в кулуарах мажилиса 20 марта.