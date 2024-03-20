По прогнозам синоптиков, с четверга по субботу, 21-23 марта, на территории области осадки не ожидаются. Туман прогнозируется в четверг на юге и востоке, а в пятницу и субботу - на юге и западе.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Ночью в четверг на большей части территории области будет 12-17, на юге 7 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем 0...+5°С, на востоке -3°С. В пятницу ночью столбики термометров опустятся до отметок -8...-13°С, на юге до -5°С, днём на всей территории будет 0...+5 С. В ночь на субботу прогнозируем -5...-10°С. Днём термометры покажут 2-7 градусов выше нуля.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -12...-14°С, днём 0...+2°С. В пятницу: ночью -11...-13°С, днём +1...+3°С. В субботу: ночью -8...-10°С, днём +2...+4°С.

В четверг ожидается юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с, в Костанае 5-10 м/с. В пятницу будет северо-восточный, а в субботу юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с.