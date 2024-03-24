Эти птицы всегда посещают наш город во время зимних кочевок. Поэтому время наблюдения за ними ограничено.

Свиристели - любители не только яблок, но и тополиных почек / Фото birds.kz

Ближе к весне горожане, подкармливающие птиц зимой, начинают отмечать снижение потока привычных посетителей «пунктов питания», размещенных на окнах и балконах. Любимые всеми синицы уже не так активно пользуются кормушками в те дни, когда пригревает солнышко. Поскольку они вторичные дуплогнездники, то есть используют для гнездования дупла, которые не делают сами, самцы начинают присматривать готовые уютные «квартирки» для выведения потомства. На птичьем рынке вторичного жилья конкуренция большая, то есть спрос превышает предложение, поэтому самцам мешкать нельзя. Кто не успел, тот остался без возможности растиражировать свою генетическую программу, что, по замыслу природы, и является единственной целью любого живого существа. У птах привлекательность самца напрямую зависит от обеспеченности «квартиркой», кому он нужен без жилплощади? В общем, самцы синиц (как, впрочем, и воробьев) все чаще отвлекаются на поиски жилья, и ряды этих приятно тенькающих пташек на кормушках редеют.

Однако любителям наблюдать за птицами скучать в это время не приходится. В городе появляются стаи пернатых гастролеров, которые надолго не задержатся, но успеют порадовать нас голосами и веселой возней.

Речь - о снегирях, свиристелях и дроздах-рябинниках. Голод гонит их в города, где растут еще дикие мелкоплодные яблони, можно найти боярышник и прочие плоды, позволяющие протянуть оставшееся до теплого сезона время. К февралю и уж тем более к марту все загородные посадки уже объедены, шум города больше не кажется таким пугающим.

Остатки пиршества снегирей и свиристелей / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Следы пребывания снегирей и свиристелей видно сразу: под яблонями, на которых они кормились, рыжими пятнами на снегу лежит мезга. Аккуратность при трапезе им ни к чему, плодов много, можно не мелочиться. Основную энергетическую ценность несут семена, а не вкусная мякоть, но перевариваются они далеко не все, поэтому снегири и свиристели - это настоящие природные сеятели, распространители деревьев и кустарников. Поели в одном месте, посеяли с порцией удобрения - в другом. Конечно, самим птахам важно другое, основная задача - дожить до настоящего тепла. Для этого и кочуют зимой снегири на значительные расстояния от мест гнездования, ищут пропитание. Скоро по зову природы они вернутся в родные места, чтобы заняться сезонными хлопотами.

Снегири - самые узнаваемые птицы зимы благодаря окраске / Фото Ксении РЕБИК

У свиристелей такие же прагматические цели гастролей в городах. Если бы не суровая необходимость, глаза бы их не смотрели на наши грязные, шумные поселения, в которых с каждым годом все меньше остается убежищ для мыкающихся по зимним просторам пернатых. Но, пока в городе есть рябины и мелкоплодные яблони, эти красивейшие птички с приятным голосом будут радовать нас своими визитами.

Хотя справедливости ради надо заметить, что и снегирей, и свиристелей не только аппетитные плоды привлекают, но и почки различных деревьев и кустарников. Но не в качестве основного корма, а как пищевая добавка. Как полагают орнитологи, из почек птахи получают витамины и минеральные вещества. Кстати, о веществах. Частенько свиристели склевывают с веток воробьиный помет, чтобы восполнить недостаток солей, опять же, по предположениям орнитологов, у самих птиц ведь не спросишь.

Свиристели задерживаются у нас дольше снегирей, уже в апреле мы имеем возможность наблюдать странные картины потребления свиристелями смолистых тополиных почек. Казалось бы, что хорошего можно найти в этом продукте? Некоторые (не все) орнитологи придерживаются такой версии. Когда весной промороженные за зиму яблочки начинает пригревать солнце, в них начинаются процессы брожения. Мало того что периодически свиристели, объедаясь забродившими яблочками, пьянеют так, что падают на землю и лежат, не в силах подняться, процессы брожения вызывают у них диарею. Вот и клюют запоносившие птахи тополиные почки, обладающие вяжущими свойствами. Так это или не так, до конца не ясно, но лучше не ходить под тополями, на которых стаи свиристелей клюют почки - вдруг лекарство еще не подействовало.

Дрозды оценили глобальное потепление и остаются у нас на гнездование / Фото birds.kz

Более крупные, довольно шумные дрозды-рябинники, легко узнаваемые по крапчатой окраске груди, раньше тоже прилетали к нам только во время зимних кочевок. Но с приходом глобального потепления частенько остаются гнездовать у нас, предпочитая загущенные заросли деревьев и кустарников. А зимой приходится искать корм, и все те же городские рябины, боярышники и дикие яблони манят их ближе к цивилизации. Но, как только можно будет найти любимую животную пищу (червей, слизней, насекомых), они перейдут на летний рацион, и большинство дроздов городскую среду с удовольствием покинет.

Совсем недолго нам осталось любоваться зимними гастролерами в Костанае, спешите это делать сейчас, но стараясь не пугать птиц, им сейчас нелегко.