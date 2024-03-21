В Казахстане обсуждается законопроект, при принятии которого муж и жена не смогут оформлять кредиты и рассрочки без согласия друг друга. Депутаты уверены, что новелла поможет защитить права заёмщиков, сообщает "31 канал".

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По мнению юристов, такой законопроект нужен, он поможет защитить от бездумных поступков супругов.

"У меня в практике был спор, когда супруг при разводе – они делили имущество с супругой – придумал схему, чтобы супруге не досталось много имущества. Когда он понял, что проиграет и имущество разделят, он взял и принёс несколько долговых расписок, что якобы он для покупки квартир и машин, которые делили, занимал деньги. И на бедную супругу при разделе имущества навешали долгов", – рассказал юрист Сергей Уткин.

Подобный законопроект поможет избавиться от кредитного наследства супругов, если вторая половина не давала своего разрешения на взятие займа, считают юристы. Против новеллы выступили представители Ассоциации финансистов Казахстана. Там уверены: это вмешательство в семейно-брачные отношения, супруги станут зависимы друг от друга.

"Мы вторгаемся в особенности брачно-семейных отношений и ставим правоспособность иметь права и обязанности заключать сделки в зависимость от другого лица. Ставится идея, что норма направлена, чтобы снизить вовлечение одного из супругов в игроманию. Почему не ставить такие ограничения к организаторам азартных игр? Чтобы, когда они принимают ставки, пари, проверяли состоятельность лица и наличие каких-то обязательств", – отметил управляющий директор по юридическим вопросам Ассоциации финансистов Казахстана Назар Рахимов.

Казахстанцы разделились во мнении. Одни уверены, что таким образом супруги смогут знать о долговом бремени своей второй половины. Другие говорят, что это посягательство на свободу отдельно взятого гражданина страны. Общественники обеспокоены и тем, что согласие супруга может стать инструментом для шантажа: немало женщин находятся в финансовой зависимости от своих мужей. Также такая мера может вызвать всплеск разводов.

20 марта депутаты мажилиса одобрили во втором чтении поправки по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заёмщиков.



