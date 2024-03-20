Нельзя брать кредит без согласия супруга: мажилис принял закон во втором чтении
Согласно законопроекту банки не смогут предоставлять кредиты физическим лицам без согласия супруга или супруги, передает Informburo.kz.
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На заседании мажилиса РК депутаты одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заёмщиков" во втором чтении.
Основными целями законопроекта является снижение рисков закредитованности граждан и принятие мер по урегулированию их проблемной задолженности, а также защита прав потребителей финансовых услуг.
С этой целью ввели запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам при наличии у них просроченной задолженности свыше 90 дней, а также на начисление вознаграждения после 90 дней просрочки на действующие потребительские кредиты. Но запрет не распространяется на получение потребительского кредита при наличии просроченной задолженности более 90 дней, в случаях использования кредитного лимита по платёжной карте, в размере, не превышающем более 75 МРП – 276 900 тенге.
Банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, отныне запрещается предоставлять банковские займы физическому лицу без согласия супруга или супруги.
Законопроектом также вводится запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми, а также семей, в которых проживают лица с инвалидностью первой или второй групп.
Для защиты прав заёмщиков по урегулированию просроченной задолженности ввели ограничение на переуступку прав требований физических лиц коллекторским агентствам до 24 месяцев с момента возникновения просрочки и с обязательным проведением не менее одной процедуры урегулирования задолженности.
Также в целях защиты прав заёмщиков, по которым займы ранее переданы в коллекторские агентства, ввели прямую обязанность коллекторов проводить процедуры урегулирования задолженности по приобретённым кредитам физических лиц. Сократили сроки проведения процедуры урегулирования и взыскания задолженности с 18 до 12 месяцев.
Помимо этого нельзя будет предоставлять банковские займы и микрокредиты без биометрической идентификации клиента. Автоматизируют процесс предоставления отсрочки платежей по банковскому займу или микрокредиту на весь срок прохождения срочной воинской службы для военнослужащих.
Согласно проекту, банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, при распространении и размещении рекламы, содержащей информацию о величинах вознаграждения по банковскому займу или вкладу, будут обязаны указывать ставку вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении.
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