Пожар произошел сегодня, 20 марта, ночью в селе Красная Пресня Мендыкаринского района. Сообщение о том, что на ул. Козыбаева горит частный жилой дом, поступило на пульт "101" в 00.09.

До прибытия подразделения ДЧС местные жители спасли двух жильцов горящего дома. А следом взорвались газовые баллоны емкостью 27 л каждый.

- Площадь пожара составила 70 кв. м, - сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. - В 02.02 пожар был локализован, в 02.40 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. На вызов выезжали 4 сотрудника личного состава и 1 единица техники ДЧС.

Фото instagram.com/qostanai_tjd