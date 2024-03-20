Два газовых баллона взорвались при пожаре в жилом доме в Костанайской области
20 марта 2024, 12:04 | Происшествия
Пожар произошел сегодня, 20 марта, ночью в селе Красная Пресня Мендыкаринского района. Сообщение о том, что на ул. Козыбаева горит частный жилой дом, поступило на пульт "101" в 00.09.
До прибытия подразделения ДЧС местные жители спасли двух жильцов горящего дома. А следом взорвались газовые баллоны емкостью 27 л каждый.
- Площадь пожара составила 70 кв. м, - сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. - В 02.02 пожар был локализован, в 02.40 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. На вызов выезжали 4 сотрудника личного состава и 1 единица техники ДЧС.
Фото instagram.com/qostanai_tjd
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