Поисками озадачились специалисты областного департамента фармконтроля. Они должны уведомить предпринимателей о внедрении обязательной маркировки лекарств. По данным областного департамента медицинского и фармацевтического контроля, в Костанайской области существует 357 аптек. Однако в рамках подготовки к внедрению маркировки лекарственных препаратов, специалисты ведомства выяснили, что около 50 аптек не работает, передает inbusiness.kz.

Найти пока сумели лишь 73% предпринимателей, работающих в этой сфере. Потеряшек больше всего среди ИП. В областной палате предпринимателей пообещали помочь с поисками.

Такое пристальное внимание аптечной сфере уделяют еще и потому, что с 1 июля в Казахстане заработает система маркировки и прослеживаемости лекарственных препаратов, в том числе для розничной торговли.

Новая норма предполагает, что во всех аптеках, независимо от их местоположения или размера, должны появиться специальные сканеры для считывания специальных кодов data matrix. С их помощью в Казахстане планируют отслеживать цепочку реализации лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя. Норма касается не только фармзаводов и аптек, но и дистрибьюторов, а также медучреждений, которые работают в рамках ОСМС.

В Костанайской области, по данным департамента фармконтроля, 90% складов медпрепаратов уже обзавелись необходимым оборудованием. Часть крупных аптечных сетей также готова к 1 июля. Не спешат пока малые аптеки, а также те, кто пока не знает о новых требованиях. Их и ищут специалисты госорганов.

С 1 июля вступят в силу и штрафы, которые грозят тем, кто не встроится в систему маркировки лекарств. В частности речь идет о наказании по ст. 426 КоАП РК за нарушение правил фармацевтической деятельности. Размер санкций стартует от 258 тыс. тенге (70 МРП). Владельца аптеки могут лишить лицензии.

В управлении здравоохранения Костанайской области отметили, что часть медучреждений уже обзавелись необходимым оборудованием. Все работы, включая интеграцию в систему, заняли около недели. Как отметили в ведомстве, многое зависит от того, насколько успешно предприниматель отработает с АО "Казахтелеком", как разработчиками программного обеспечения.

Владельцам аптек следует знать, что отпуск лекарств по новой системе стартует 1 июля 2024 года. Начиная с этого дня, новые партии можно будет реализовывать только после оформления акта приемки в системе с помощью ЭЦП. Препараты, произведенные и импортированные до 1 июля, будут реализовывать по-старому. Нюансы работы, а также сроки по оформлению документов, могут быть скорректированы. В эти дни на уровне правительства изучают возможные изменения в правила маркировки лекарственных препаратов.