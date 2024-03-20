В Роттердаме (Нидерданды) с 15 по 17 марта прошел чемпионат мира по шорт-треку, в котором свыше 160 спортсменов из 36 стран боролись за медали на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м и в эстафетах.

Всего 0,084 секунды разделили Дениса Никишу с чемпионом мира / Фото runasport.com

Честь Казахстана на дистанции 500 м защищал уроженец Костаная мастер спорта международного класса Денис Никиша, начинавший заниматься шорт-треком в ДЮСШ №3 под руководством Петра Гамидова и представляющий в настоящее время Павлодар.

Денис Никиша во время прохождения своей коронной дистанции 500 м / Фото kazsports.kz

Выступления на своей коронной дистанции в Роттердаме Никиша начал с предварительных забегов, выиграв свой со временем 40,719 сек. На следующей стадии экс-костанаец пробежал еще быстрее - 40,691 сек. и вышел в 1/4 финала с первого места в своем забеге. Показав в первом же забеге лучший среди всех четвертьфиналистов результат - 40,231 сек, казахстанец уверенно прошел в следующую стадию соревнований, на которой уже разыгрывались путевки в финал. В полуфинале Денис Никиша с результатом 40,038 сек. уступил в своем забеге всего 0,043 секунды лишь Линь Сяоцзюнь из Китая.

Призеры чемпионата мира по шорт-треку на дистанции 500 м (слева направо) Денис Никиша (Казахстан), Линь Сяоцзюнь (Китай) и Джордан Пьер-Жиль (Канада) / Фото isu.org

Именно между этими спортсменами и развернулась борьба за победу в финале, которую вновь выиграл представитель Китая (41,592 сек.), завоевавший свою седьмую золотую медаль на чемпионатах мира. А Денис Никиша, уступив чемпиону 0,084 секунды, стал обладателем исторической серебряной медали, первым из казахстанских спортсменов поднявшись на пьедестал почета чемпионата мира по шорт-треку. Бронзовую медаль завоевал Джордан Пьер-Жиль из Канады.

Линь Сяоцзюнь из Китая и Денис Никиша из Казахстана сразу после финального забега на 500 м / Фото isu.org

Сразу же после награждения Никиша сказал:

- Это потрясающе, такого еще никогда не было - у Казахстана медаль чемпионата мира. Для нас это очень важно. Мы проделали большую работу, чтобы это наконец произошло. После финиша я подумал: «Правда?», типа «наконец-то». Я был так счастлив. Для нас это история. У нас в Казахстане много детей, и шорт-трек не пользуется особой популярностью. У нас есть бокс, борьба. Я хочу сделать шорт-трек более популярным, чем раньше. Мечты сбываются!

Денис Никиша - серебряный призер чемпионата мира на дистанции 500 метров / Фото runasport.com

Поздравил Дениса Никишу и тренерский коллектив сборной во главе с Мадыгали Карсыбековым с историческим достижением на чемпионате мира по шорт-треку и глава Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин, добавив:

- Эта награда - результат многолетнего труда, дисциплины и упорства, проявленного на льду. Желаю не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать казахстанских болельщиков новыми достижениями!

Ровно десять лет назад, в марте 2014 года, 18-летний тогда еще костанаец Денис Никиша впервые заявил о себе на международной арене, завоевав в Эрзуруме (Турция) бронзовую медаль юниорского чемпионата мира по шорт-треку именно на дистанции 500 м. При этом по ходу соревнований он установил тогда два мировых рекорда, пробежав в квалификационном забеге за 41,324 сек., а в четвертьфинале - за 41,027 сек. В 2015 году от также стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров в Осаке (Япония). На его счету четыре бронзовые награды Всемирных зимних Универсиада 2017 и 2019 гг. Никиша выступал на трех зимних Олимпиадах - в Сочи-2014, Пхенчхане-2018 и Пекине-2022. На этапах Кубка мира в сезоне-2016/2017 он завоевал полный комплект наград, став победителем этапа в Минске на дистанции 500 м. В сезоне-2021/2022 он завоевал еще одно «серебро» и две «бронзы» на этапах Кубка мира. А в сезоне-2022/2023 Денис Никиша на четырех этапах Кубка мира подряд попадал на пьедестал на дистанции 500 м, завоевав одну золотую медаль (в Алматы), две серебряные и одну бронзовую, став победителем общего зачета и лидером мирового рейтинга. В этом сезоне экс-костанаец до триумфа на чемпионате мира завоевал «бронзу» в составе эстафетной команды Казахстана на этапе Кубка мира в Монреале, «бронзу» на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Сеуле (Южная Корея), затем показал второй результат на этой же дистанции на этапе Кубка мира в Гданьске (Польша).

Анастасия Астраханцева и Полина Омельчук в составе сборной Казахстана - серебряные призеры этапа Кубка мира по шорт-треку среди юниоров в Херенвене (Нидерланды) в эстафете / instagram.com/cop_zvs

Казахстанские мастера шорт-трека теперь не завоевывали только медали Олимпиады. Ближайший такой шанс представится им в феврале 2026 года на XXV зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Будем надеяться, что в составе национальной сборной будут выступать и воспитанницы Центра подготовки олимпийского резерва и ДЮСШ №3 мастер спорта международного класса Анастасия Астраханцева и мастер спорта РК Полина Омельчук из Рудного, которые в этом году представляли Казахстан на IV зимних Юношеских Олимпийских играх в Канвоне (Южная Корея). Напомним, там наши спортсменки на дистанции 1500 м квалифицировались в финал «А» - Омельчук и в финал «В» - Астраханцева, и само участие в этих финалах стало для них незабываемым опытом. А на дистанции 1000 м Омельчук сумела пробиться в финал и завоевала бронзовую медаль юношеской Олимпиады.

Безусловно этот опыт пригодился Полине Омельчук и Анастасии Астраханцевой во время выступления в конце февраля в нидерландском городе Херенвене в третьем этапе Кубка мира по шорт-треку среди юниоров, где они в составе сборной Казахстана заняли второе место в эстафете на 3000 м. Не менее бесценным стал и приобретенный воспитанницами Ильи Коробейникова и Анатолия Галечина опыт, полученный ими в Гданске (Польша) на чемпионате мира по шорт-треку среди юниоров, который завершил этот успешный для казахстанских представителей шорт-трека сезон.