19 марта сотрудники полиции осмотрели на наличие насвая магазины павильона «Отау Сауда» и близлежащие бутики, в которых продаются веники, чай и другие товары. Делалось это в рамках рейда по выявлению незаконного распространения некурительных табачных изделий. Насвая правоохранители не нашли, но один штраф всё-таки выписали.

Через полчаса рейд по некурительному табаку перешёл и на электронные сигареты - уже внутри павильона «Отау Сауда» сотрудники заметили бутик, открыто демонстрирующий жидкость для вейпов и сами электронки. Основную часть товаров магазина составляют мобильные девайсы - зарядные блоки, провода. Однако на витрине бутика также красовались вейпы и курительная жидкость.

По словам старшего участкового инспектора по организации работы пункта полиции «Строительный» Ханкожи КЛЫШЕВА, электронные сигареты и нагревательные смеси для них можно продавать лицам, достигшим 21 года, но по статье КоАП РК нельзя выставлять их напоказ, как и информацию о табачных изделиях.

Витрина бутика до разговора владелицы с полицейскими

Старший участковый Клышев разъяснил владелице магазина, что она нарушает закон, и выписал женщине штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге). После этого она убрала товар с витрины.

Участковый инспектор выписывает штраф владелице бутика с мобильными девайсами и вейпами

Аман КУЙБАГАРОВ о своей должности умолчал, но судя по тому, что он прибыл к бутику вместе с её владелицей и выражал своё мнение по поводу штрафа, мужчина имеет отношение к торговой деятельности магазина. По его словам, прежде чем штрафовать, необходимо предварительно уведомлять владельцев торговых точек о том, какие действия в торговой деятельности запрещены законом.

- Во-первых, это выглядит очень смешно, когда приходят внезапно вот так с проверкой, ничего предварительно не разъясняя, с предпринимателями не отрабатывая. Сначала предупреждения должны быть. - высказался Аман Куйбагаров.

По его словам, они ждали, когда вейпы начнут подпадать под запрет демонстрации, как сейчас подпадает табак. Однако электронные сигареты и нагревательные смеси уже запрещено демонстрировать, на что и указал старший участковый Клышев при выписывании штрафа.

Витрина после рейда

Чтобы не нарушать закон, следует «прятать» подобную продукцию - размещать её не на витрине, но в глубине бутика, или закрывать шторкой. Оба способа применяет продавщица киоска с сигаретами вблизи павильона «Отау Сауда».

- На территории Костанайской области сейчас проводятся республиканские оперативные мероприятия по незаконной продаже табачных изделий, смесей нагревания, кальянных смесей, насвая и снюса. Также выявляем продажу без акцизных марок, то есть сигарет низкого качества. – отметил во время рейда Клышев.

Инспектор также напомнил, что за продажу насвая нарушителям грозит штраф порядка 80 000 тенге.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА