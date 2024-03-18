Основная «заслуга» в этом принадлежит, по мнению горожан, людям без определенного места жительства. На их поведение и на то, что остается после них в остановочных павильонах, за последнюю неделю поступило 38 жалоб в «Айкомек».

- Они там спят, отдыхают со спиртным, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ о бомжах, - кроме того, кто-то рисунки на стенах оставляет. Павильон на ТРЦ «Костанай Плаза» - весь расписан. Полиция, это ваша работа - следить за порядком.

Начальник управления полиции Булат ИМАНОВ ответил: нужно наладить видеонаблюдение за тем, что происходит в этих павильонах. Информация оттуда не идет в ЦОУ (центр оперативного управления), видео выходит на «АйКомек», а оттуда связь с полицией - по телефону. Выяснилось, правда, что камеры подключены к службе «АйКомек», но пока ничего не передают, так как услуга еще не закуплена.

- Что вы перекидываете обязанности с одного на другого? Объезды делайте! - сказал аким. - 38 обращений зафиксировано. Камеры не работают - люди должны работать. И больше мне таких ответов не давайте!

На остановке "Детский мир", похоже, хотели унести обогреватель

Проблема актуальная. Остановочные павильоны в городе запустили в декабре прошлого года, а уже сейчас часть из них нуждается в ремонте. Вопросы по их содержанию в нормальном виде нужно отработать, потому что в этом году в Костанае число теплых остановок планируют увеличить.

Фото Галины КАТКОВОЙ