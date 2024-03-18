Благотворительный турнир по шахматам среди спортсменов в возрасте от 18 лет и старше провели в субботу, 16 марта, на первом этаже ТРЦ Kostanay Plaza.

В турнире участвовало 8 шахматистов

Организаторы турнира - школа шахмат Alphachess и Костанайская шахматная лига. Помощь оказало руководство ТРЦ. Все собранные средства направили на организацию будущей ветклиники ОО «Надежда Плюс kst». Всего необходимо собрать 1,5-2 млн тенге.

- Все животные, которые попадают к нам, обязательно стерилизуются, кастрируются и проходят вакцинацию. На все эти процедуры уходят немаленькие деньги, поэтому мы хотим снизить затраты, закрыть все долги, которые у нас сейчас есть перед ветклиниками города, и открыть уже свою клинику, - пояснила "НГ" волонтер ОО «Надежда Плюс kst» Анастасия СЕРИКОВА. - В первую очередь нужно приобрести вагончик, на базе которого будет организована клиника. Такой опыт уже есть у частного приюта Павлодара. Стоит он около 800 000 тенге. Еще нужно приобрести медицинское оборудование, лекарства...

В турнире приняли участие 8 шахматистов. Каждый уплатил вступительный взнос - 3000 тенге. Итого собрали 24 000, плюс 3000 тенге добавил один из участников - Орынбасар Сантимиров.

- Сейчас в приютах и реабилитационном центре нашей организации около 100 собак и 30 кошек, - рассказала, выступая перед шахматистами, Анастасия Серикова. - К сожалению, не всегда они находят новый дом. В частности, алабаи, овчарки остаются у нас на всю свою жизнь. У кого-то травмы и так далее... Наши питомцы нуждаются в кормах и постоянном лечении, и мы благодарны вам за то, что вы жертвуете средства нашим «хвостикам».

- Я думаю, такие турниры станут хорошей традицией. Мы хотим, чтобы шахматы развивались и помогали ОО «Надежда Плюс kst», - отметил владелец школы шахмат Alphachess Адильжан ЗАЙКЕНОВ. - Ранее мы уже проводили такой же благотворительный турнир среди детей, собранные средства также направили на помощь бездомным животным. Сегодня решили провести турнир уже среди взрослых.

Шахматная школа работает с 2020 года, сейчас в двух ее филиалах занимаются более 100 шахматистов, в основном это дети 7-10 лет. Учащиеся школы становились победителями городских и областных чемпионатов, участвуют в республиканских.

- Я думаю, что сейчас детям нужно активнее заниматься шахматами, так как появились различные гаджеты, - отметил Зайкенов. - В Казахстане вообще сейчас шахматный бум! Очень хорошая поддержка от государства: шахматные клубы появляются и в государственных, и в частных школах. Насколько мне известно, за последние годы количество учеников в шахматных школах Костаная увеличилось аж на 70%! Это очень замечательно!

Участники турнира сыграли по 7 партий по круговой системе, на каждую - примерно по 15-20 минут. Играли по таймеру, в режиме блиц - на один ход уходило всего несколько секунд.

- Побеждает тот, кто наберет большее количество очков, - пояснил главный судья турнира Аскар МУСАИНОВ. - Если же участники наберут одинаковое количество, то будет учитываться результат личной встречи - как между собой сыграли.

За свободными столами играли вне рамок турнира дети...

... и взрослые

В какой-то момент пришли юные шахматисты. Пока кто-то наблюдал за участниками, другие брали свободные доски и играли друг с другом. Через время к детям присоединились и проходящие мимо посетители ТРЦ, снимали соревнования на камеру смартфонов, либо подходили к свободным столам и играли в шахматы.

- Я знаком с Анастасией Сериковой, и для меня было большой радостью узнать о таком турнире, - рассказал «НГ» Орынбасар САНТИМИРОВ. - Я надеюсь, что собранные средства помогут бездомным животным. Также хотелось получить положительные эмоции от турнира. Мои дети несколько лет занимаются шахматами в школе Alphachess, они призеры различных соревнований, имеют разряды.

Второе место занял самый молодой участник турнира - 18-летний ученик школы шахмат «Ход конем» Чингиз БЕКИШЕВ.

Второе место занял Чингиз Бекишев (в центре). Справа - Аскар Мусаинов. Слева - Анастасия Серикова

- Об этом турнире я узнал от своего тренера, очень хорошие эмоции сейчас, - поделился он впечатлениями. - Соперники были сильные, достойные, сложно было. Но, думаю, многое зависит не от возраста, а от умений самого шахматиста. Не важно, с детьми ты играешь или со взрослыми.

Ранее Чингиз был вторым на областных соревнованиях по шахматам, неоднократно становился призером городских турниров в Костанае.

Победителем стал Ермек АБДРАШЕВ.

- Я занимаюсь шахматами уже очень давно - примерно с 2008 года, еще в школьное время начал, - рассказал он. - Играть отец научил, я с родственниками играл изначально.

Ермек Абдрашев (в центре)

Призеров наградили медалями и дипломами, а победителя - еще и кубком. Также им вручили билеты в термапарк и кинотеатр Zodiac Cinema.

Призеров наградили дипломами и медалями. Победителю вручили кубок

Организаторы планируют провести благотворительный турнир среди детей 6-го и 7 апреля. Цель та же - сбор средств на ветклинику.

Фото Андрея СКИБЫ