“В праздничные дни все службы жизнеобеспечения должны работать бесперебойно... Однако непонятно, почему с пятницы прошлой недели у жителей ж/м Кунай нет газа. Звонили ответственным представителям акимата, мер никаких не принято”, - сообщили 17 марта в «НГ» костанайцы.

Люди подчеркивали, что отопительный сезон еще не закончен, а у них, поскольку нет газа, то «нет и тепла в домах и жителям уже не до праздников».

Корреспондент «НГ» сегодня, 18 марта, на аппаратном совещании задала вопрос о ситуации в Кунае. Выяснилось, что повторяется проблема, которая дала о себе знать в начале февраля. Из-за дневных оттепелей на газопроводе среднего давления в регулятор ПГБ (пункта газорегуляторного блочного) начинает поступать конденсат. И срабатывает предохранительный запорный клапан, подача газа прекращается.

- Там ежедневно заявки подрядчик отрабатывает, - сказала старшая по жилому массиву Кунай Лидия ШМИЛЛЕР, - но бывает, что буквально часа через полтора-два снова отключение.

- Газопровод эксплуатировать начали недавно, ввели зимой, в декабре 2023 года, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - В чем проблема, понятно - конденсат из-за перепадов температуры. Мы о ситуации знаем. На данный момент в частном секторе у них к газу подключены пока 47 абонентов, то есть, когда запустим полностью систему, заработает газопровод на полную мощность - тогда не будет этих проблем. Пока же по веткам подключаем.

Тем не менее своему заместителю Алмату Исенбаеву аким дал поручение «разобраться».