Сегодня в России третий день выборов президента. Избирательные участки сегодня открылись и в Казахстане, сообщает радио Азаттык. Голосование для граждан России проходит в консульском округе посольства в Астане, в консульских округах Генерального консульства России в Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске. В Костанае в этот раз участок, который ранее располагался в Доме дружбы, решили не открывать.

Фото Петр Троценко / Азаттык

По сообщениям корреспондента Азаттыка из Алматы, в консульство по улице Ораза Жандосова к полудню пришли по примерным подсчетам около полутора тысяч человек. Люди еще продолжают прибывать.

На улице образовалась довольно длинная очередь. В участки их пропускают по двум направлениям и в разные двери.

На сегодня российская оппозиция объявила акцию «Полдень против Путина». В это время протестный электорат должна была прийти на избирательные участки и встретиться с единомышленниками. В Алматы полдень избиратели встретили недолгими аплодисментами.

Фото Петр Троценко / Азаттык

У выхода с участков работает экзит-пол, дежурит полиция.

Большинство россиян, с кем удалось поговорить на месте Азаттыку, сообщили, что приехали в Казахстан из-за объявленной Кремлем войны в Украине и после «частичной» мобилизации в сентябре 2022 года. Тогда официально сообщалось, что в Казахстан въехали около 400 тысяч россиян, большая часть из них через некоторое время выехало в третьи страны.

Независимые наблюдатели и эксперты оценивают выборы в России как несвободные и неконкурентные. До процедуры голосования не допущен ни один реальный оппозиционный кандидат.