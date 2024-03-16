Ежегодно по традиции в начале марта управлением физической культуры и спорта акимата Костанайской области проводится областной Фестиваль лыжного спорта и массовые лыжные старты «Лыжня здоровья». В этом году в фестивале, состоящем из трех этапов, в общей сложности приняли участие свыше десяти тысяч человек.

Старт одной из групповых гонок

Первые два этапа фестиваля проводились в течение января и февраля в учебных заведениях, коллективах организаций, по месту жительства и сельских округах, а также в городах и районах Костанайской области, организаторами которых выступили отделы физической культуры и спорта сельских и городских акиматов.

В финальной же части лыжного фестиваля, прошедшей в Костанае на лыжной базе ДЮСШ №3, приняли участие 427 лыжников, представлявшие сборные четырех городов и 16 районов области. А открыли его студенты высших учебных заведений и учащиеся средних специальных учебных заведений, выступившие наряду со всеми желающими в любительском старте на дистанции 1000 м.

Награждение проводит заместитель руководителя областного управления спорта Елена Киреева

Затем на старт вышли государственные служащие, соревнования среди которых проводились на дистанциях 1500 м для женщин и 3000 м для мужчин. Среди женщин на пьедестал почета поднялись сразу две представительницы Мендыкаринского района - Валентина Каплун, занявшая первое место, и Жанна Ермагамбетова, финишировавшая третьей. А компанию на пьедестале им составила Наиля Яримова из Аулиекольского района.

У мужчин в призовую тройку пробились Андрей Паскарь из сборной ДЧС по Костанайской области, Марс Шунгурбаев из района Б.Майлина и Мейрам Саутпаев из Алтынсаринского района.

Выступавшие в программе фестиваля за сборные своих районов и городов лыжники соревновались в групповых гонках свободным ходом в семи возрастных группах на дистанциях 2,5 км, 3 км и 5 км в зависимости от года рождения и пола, а также в эстафетах - женской 4х3 км и мужской 4х5 км. Причем в возрастных группах 14 лет и моложе (2010 г.р. и младше), 15-16 лет (2008-2009 г.р.), 17-18 лет (2006-2007 г.р.) и 19-29 лет (1995-2005 г.р.) свои регионы представляли по два участника и у мужчин, и у женщин, а в возрастных группах 30-39 лет (1985-1994 г.р.), 40-50 лет (1974-1984 г.р.) и 51 год и старше (1973 г.р. и старше) выступали по одному мужчине и одной женщине. Но во всех случаях победители забегов приносили в копилку команд по 46 очков, а призеры по 42 очка и 39 очков соответственно и далее по уменьшению. И даже участник, финишировавший 40-м, вносил свой вклад в виде 2 очков.

Без учета эстафет наибольшее количество очков по итогам этих гонок набрали представители областного центра - 850 очков, чуть меньше было у лыжников Рудного - 837, а третью сумму набрала сборная района Б.Майлина - 812.

Призеры лыжного фестиваля в мужской эстафете

В своих возрастных группах призерами фестиваля стали:

14 лет и моложе, юноши (3 км) - 1. Сергей Кошкин, 2. Роман Емалетдинов (оба - район Б.Майлина), 3. Тамерлан Фазулов (Костанай); девушки (3 км) - 1. Яна Филипенко (Костанай), 2. Ангелина Удовиченко (Костанайский район), 3. Арина Назарова (Костанай);

15-16 лет, юноши (5 км) - 1. Ратмир Югай, 2. Алексей Вторушин (оба - Костанай), 3. Илья Дудкин (Рудный); девушки (3 км) - 1. Карина Медвецкая, 2. Алина Герасимович (обе - Костанай), 3. Алина Кузнецова (Рудный);

17-18 лет, юноши (5 км) - 1. Даниил Першин, 2. Павел Сикорский (оба - район Б.Майлина, 3. Николай Лелик (Узункольский район); девушки (3 км) - 1. Елена Саенко, 2. Милана Мамедова (обе - район Б.Майлина), 3. Алина Весленева (Костанайский район);

19-29 лет, мужчины (5 км) - 1. Александр Безгодько (Рудный), 2. Артем Завялов (Костанай), 3. Глеб Юданов (Рудный); женщины (3 км) - 1. Дарья Ким (Костанайский район), 2. Лаура Киныбаева (Костанай), 3. Анастасия Ротова (Рудный);

30-39 лет, мужчины (5 км) - 1. Виталий Пухкало (Рудный), 2. Андрей Паскарь (Костанай), 3. Олег Тишин (Узункольский район); женщины (3 км) - 1. Елена Коцюба (Аркалык), 2. Юлия Зеленская (Костанайский район), 3. Анастасия Пухкало (Рудный);

40-50 лет, мужчины (2,5 км) - 1. Дмитрий Шмидт (Рудный), 2. Валерий Вакуленко (район Б.Майлина), 3. Вячаслав Быцко (Лисаковск); женщины (2,5 км) - 1. Евгения Зайцева (Костанайский район), 2. Наталья Саенко (район Б.Майлина), 3. Анна Метла (Рудный) и Светлана Шнайдер (Житикаринский район);

51 год и старше, мужчины (2,5 км) - 1. Вячеслав Гаранин (Костанай), 2. Игорь Карачев (район Б.Майлина), 3. Андрей Филюшин (Аулиекольский район); женщины (2,5 км) - 1. Римма Коваль (Рудный), 2. Куляш Тулебаева (Костанай), 3. Римма Наговицына (Аулиекольский район).

Завершали программу фестиваля эстафеты, победителями которых стали и у мужчин, бежавших четыре круга по 5 км, и у женщин, длина этапа у которых составляла 3 км, костанайские лыжники. Вторыми у мужчин финишировал квартет рудненских лыжников, а третье место заняла команда района Б.Майлина. Среди женщин второе и третье призовые места соответственно заняли сборные Костанайского района и Рудного.

Таким образом победителем областного Фестиваля «Лыжня здоровья-2024» в общекомандном зачете стала сборная Костаная, набравшая по итогам двух соревновательных дней 1034 очка. Второе место заняла команда Рудного - 999 очков. Третьими стали лыжники района Б.Майлина - 964 очка, также победившие в зачете районов, опередив команды Костанайского - 899 очков и Аулиекольского районов - 803.

Итоги фестиваля подведены, но областное управление физической культуры и спорта с целями утверждения в обществе принципов здорового образа жизни и семейных ценностей, а также дальнейшей популяризации лыжного спорта среди населения, уже завтра, 17 марта, проведет областной массовый лыжный забег «День семейного спорта» с участием акимата Костанйской области. В этом забеге примут участие ученики средних школ, учащиеся средних специальных учебных заведений, студенты высших учебных заведений, представители трудовых коллективов, ветераны спорта и все желающие любители лыжных гонок, а также сборные районов и городов области. Дистанция гонки для всех участников - 1 км. А торжественное открытие мероприятия состоится на лыжной базе ДЮСШ №3 в 11 часов.

Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst