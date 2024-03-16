62-летний житель Рудного поссорился с женой и уехал из города в свой дачный дом. Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в пресс-службе Депратамента полиции Костанайской области. Мужчина отправился на дачу поймав попутку. Так как в этот день не было дороги его высадили на трассе и дальше он пошел пешком. Через 1,5 киллометра из-за сугробов и плохой дороги он увяз в снегу.

Фото пресс-службы ДП

Около 9 вечера охранники садового общества делали обход по территории и увидели подозрительные следы.

- Когда мы обнаружили следы, думали, что воры забрались. Решили пойти по ним и обнаружили мужчину у костра. Выяснилось, что он шел к своему участку, но так и не дошел, по дороге замерз и разжег огонь. Потом мы незамедлительно вызвали полицию, - рассказал один из охранников.

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На место прибыли патрульные полицейские Серик УСПАНОВ и Асхат АЛДЕШОВ. Оказалось, что мужчина астматик и от холода у него отказали ноги.

- Пришлось подручными средствами спасать человека. Мы уложили рудничанина на чехол от сиденья машины и совместными усилиями поволокли его до служебного автомобиля, чтобы он мог погреться, - отметил Серик Успанов.

Позже мужчину передали медикам. Супруга заблудившегося выразила благодарность спасателям мужа.