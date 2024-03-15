О предстоящих событиях местной сферы IT на брифинге, посвящённом деятельности Qostanai IT Hub, сегодня, 15 марта, рассказал руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата области Азамат КАШИЕВ.

Дамир Мнайдаров, Азамат Кашиев и Мирас Адамбаев (слева направо)

- Важным шагом к развитию сектора информационных технологий стало открытие в 2023 году новых IT-школ по республике. В ближайшее время у нас в Костанае планируется запуск современной школы программирования Samsung Innovation Campus, - рассказал Азамат Кашиев. - SIC - это глобальный социально-образовательный проект по подготовке молодых специалистов по самым востребованным направлениям IT-индустрии. Собственником этой IT-школы будет южнокорейская компания Samsung Electronics. В декабре 2022 года по поручению руководства области мы встретились с представителями Samsung и подписали соглашение об открытии этой школы на базе Qostanai IT Hub. Там будут обучать современным языкам программирования, курсам по искусственному интеллекту и обучению нейронных сетей.

Также спикер поднял тему финансовой поддержи желающих обучаться IT, рассказав об инициативе «Tech Orda».

- «Tech Orda» - программа финансирования для подготовки специалистов в частных IT-школах РК. Размер гранта - до 600 тысяч тенге на одного студента, - пояснил он. -Развитие региональных IT-хабов - одна из приоритетных задач правительства. Цель региональных IT-хабов - развитие инновационных проектов в регионах и подготовка специалистов в сфере информационных технологий. Эти платформы также являются пространством для создания местных IT-сообществ, объединяя стартапы, инвесторов и менторов.

О планах Qostanai IT Hub'а продолжил рассказывать региональный менеджер Astana Hub в Костанайской области Дамир МНАЙДАРОВ. По его словам, в местном Hub’е откроется первый в области геймдев-центр - центр по разработке компьютерных игр.

- Разработка видеоигр и индустрия киберспорта стремительно развиваются, за этим тоже нужно успевать. Костанай стал одним из трёх городов Казахстана, в котором будет открыт геймдев-центр, - поделился Мнайдаров. - К нам уже едут новые игровые компьютеры из Алматы. Откроемся после небольших ремонтных работ. В мае в IQostanai мы собираемся провести воркшоп совместно с нашими партнёрами из Google developer group. Планируем привезти гугл-разработчиков, скорее всего из Индии.

Об опыте работы в ведущих технологических компаниях мира на брифинге поделился корпоративный секретарь стартапа Aitomaton Мирас АДАМБАЕВ . Их команда - это специалисты из Костаная, Астаны, Санкт-Петербурга, Москвы и Бара (Черногория). Они разрабатывают и внедряют виртуальных сотрудников - ботов на основе нейронных сетей, способных выполнять некоторые «человеческие» трудовые задачи. Например, ответить клиентам call-центра или составить для менеджера удобный распорядок дня.

Так, команда Aitomaton предоставила виртуальных сотрудников нескольким крупным российским call-центрам. Если говорить о физических лицах, к услугам Aitomaton обращаются не только местные пользователи, но и французы, вьетнамцы, израильтяне, корейцы, китайцы, жители арабских стран.

- Несмотря на наличие конкуренции во всём мире, наш проект выделяется благодаря уникальной интеграции виртуальных сотрудников. Только мы сейчас можем представить ансамбль из нейросетей, который будет разговаривать с вами в условном Telegram или в WhatsApp-чате. Ваш личный ассистент, состоящий из четырёх-пяти нейросетей, - отметил Адамбаев. - В основе нашего проекта лежат разработки в области искусственного интеллекта, включая машинное обучение, нейронные сети и алгоритмы обработки естественного языка. То есть сейчас мы уже работаем с голосовыми сообщениями, которые переводятся сразу в нашего ассистента, и он может выдать ответ хоть в аудио, хоть в тексте.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА