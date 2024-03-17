Депутат мажилиса Ержан Бейсенбаев предложил выработать методику определения взносов на ОСМС в зависимости от состояния здоровья и образа жизни граждан. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Если человек заботится о своем здоровье, он создает меньше нагрузки на медицину.

Да. Те, кто курит и злоупотребляет спиртным, должны платить на ОСМС больше.

Нет. Граждане станут отказываться от визита к врачу, чтобы сэкономить на страховке.

Нет. Система медстрахования должна гарантировать помощь всем гражданам страны.

