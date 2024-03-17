Только в трех районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
17 марта 2024, 17:21 | ЖКХ
Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети с 18 по 20 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Плановые отключения в связи с работами на высоковольтных линиях будут проводится в трех районах областного центра вместо четырех.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами произойдет временное отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП - 114 (работы на ВЛ)
18 марта 10:00 до 14:00
- офис «Алма ТV» по ул. Каирбекова 216.
Частный сектор:
- ул. Каирбекова 208-234,
- ул. Назарбаева 18-24,
- ул. Сьянова 189-219,
- ул. Рабочая 16-26.
КТП - 46 (работы на ВЛ)
18 и 19 марта 10:00 до 18:00
- офис Скорая помощь по ул. Победы 62,
- магазин «Умелец»,
- «Компьютрон»,
- «Пента»,
- салон красоты «Раиса»,
- детский сад «Аружан».
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова 180-231,
- ул. Козыбаева 122а – 164,
- ул. Победы 56-141,
- ул. Амангельды 112-120.
Спальный сектор:
- ул. Победы 93/2, 60,64,
- ул. Шевченко 41.
Светофоры:
- ул. Баймагамбетова – пр. Тауельсиздик,
- ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина,
- ул. Баймагамбетова – ул. Победы.
ВЛ-10 кВ ТП-Спецавтобаза (работы на ВЛ)
19 марта 10:00 до 12:00
- ИП Нургалиев,
- ИП Василюк,
- ИП Бекишева,
- ТОО «Вираж»,
- ресторан «Султан»,
- дачи «Юбилейные»,
- ИП Абдулаев,
- ТОО «Сервис-Пласт»,
- АЗС «Эталон № 7»,
- ИП Назаров,
- Угольная компания,
- ТОО «Агрофуд»,
- ТОО «Виском»,
- ИП Борщева,
- ИП Абдрахманова.
Светофоры:
- пр. Назарбаева – ул. Промышленная,
- пр. Назарбаева – ул. Мухамеджанова,
- пр. Назарбаева – ул. Доненбаевой.
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