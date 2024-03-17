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Только в трех районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе

17 марта 2024, 17:21 |  ЖКХ

Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети с 18 по 20 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».  Плановые отключения в связи с работами на высоковольтных линиях будут проводится в трех районах областного центра вместо четырех.

 

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами произойдет временное отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП - 114 (работы на ВЛ)

18 марта 10:00 до 14:00

  • офис «Алма ТV» по ул. Каирбекова 216.

Частный сектор:

  • ул. Каирбекова 208-234, 
  • ул. Назарбаева 18-24, 
  • ул. Сьянова 189-219, 
  • ул. Рабочая 16-26.

КТП - 46 (работы на ВЛ)

18 и 19 марта 10:00 до 18:00

  • офис Скорая помощь по ул. Победы 62, 
  • магазин «Умелец», 
  • «Компьютрон», 
  • «Пента», 
  • салон красоты «Раиса», 
  • детский сад «Аружан».

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 180-231, 
  • ул. Козыбаева 122а – 164, 
  • ул. Победы 56-141, 
  • ул. Амангельды 112-120.

Спальный сектор:

  • ул. Победы 93/2, 60,64, 
  • ул. Шевченко 41.

Светофоры:

  • ул. Баймагамбетова – пр. Тауельсиздик,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина,
  • ул. Баймагамбетова – ул. Победы.

ВЛ-10 кВ ТП-Спецавтобаза (работы на ВЛ)

19 марта 10:00 до 12:00

  • ИП Нургалиев, 
  • ИП Василюк, 
  • ИП Бекишева, 
  • ТОО «Вираж», 
  • ресторан «Султан», 
  • дачи «Юбилейные», 
  • ИП Абдулаев, 
  • ТОО «Сервис-Пласт», 
  • АЗС «Эталон № 7», 
  • ИП Назаров, 
  • Угольная компания, 
  • ТОО «Агрофуд», 
  • ТОО «Виском», 
  • ИП Борщева, 
  • ИП Абдрахманова.

Светофоры:

  • пр. Назарбаева – ул. Промышленная,
  • пр. Назарбаева – ул. Мухамеджанова,
  • пр. Назарбаева – ул. Доненбаевой.