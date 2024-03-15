Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа "О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным, водным и железнодорожным транспортом", сообщает Zakon.kz.

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Проектом предусмотрено введение запрета сроком на 6 месяцев на ввоз пшеницы в Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.

Однако разрешен ввоз пшеницы железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий исключительно для производства и потребления. При этом ввезенная в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.

Также запрет не будет распространяться на пшеницу, ввозимую в Казахстан в рамках железнодорожных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РК.

В пояснительной записке говорится, что 12 марта состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, в ходе которого было принято решение о введении запрета на ввоз пшеницы указанными видами транспорта.

Разработчики поясняют, что на внутреннем казахстанском рынке имеются достаточные запасы продовольственного и фуражного зерна. Так, в 2023 году было собрано 12,1 млн тонн пшеницы. С учетом объемов переработки и отгрузки на экспорт на 1 марта текущего года наличие зерновых составляет 11,5 млн. тонн. Помимо этого Продкорпорация осуществила прямой закуп 350 тысяч тонн фуражного зерна.

Одновременно с этим в Казахстан дополнительно поступает зерно из России, что приводит к снижению спроса на внутреннем рынке и падению цен. Так, по данным КТЖ, в январе текущего года из РФ по железной дороге завезли 174 тыс. тонн пшеницы, что на 35% больше уровня 2022 года (127,8 тыс. тонн). В период летней навигации водным транспортом завезено 29 тыс. тонн пшеницы, что увеличивает объемы российской пшеницы на внутреннем рынке.

Рост импорта еще больше усугубляет проблему сбыта неклассной пшеницы. Отсутствие рынка реализации зерна приводит к ухудшению финансового состояния отечественных сельхозтоваропроизводителей, которое может привести к срыву посевной кампании 2024 года.

Проект размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 26 марта 2024 года.

В настоящее время в Казахстане действует запрет на ввоз в Казахстан пшеницы автомобильным и железнодорожным видами транспорта.