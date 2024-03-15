Продажу энергетиков запретят лицам до 21 года в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Выступая на брифинге в кулуарах Сената, Султангазиев подчеркнул, что энергетические напитки очень вредны, особенно для подрастающего поколения.

"В этой связи будет ограничение продаж для лиц младше 21 года. Кроме того, мы продвигаем нормы по запрету продажи в аппаратах и запрет в рекламе", - заявил он.

Также будет рассмотрен вопрос о поднятии налогов для производителей энергетиков, сообщил чиновник.

"Хорошая идея (поднятие налога - прим.), мы будем рассматривать. В целом в будущем мы планируем на эти (энергетики - прим.) и сахаросодержащие напитки. В том числе и на энергетики будет повышение", - добавил Тимур Султангазиев.