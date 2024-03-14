Сейчас в стране наказывают только физлиц, которые курят кальян в общественных местах, передает Informburo.kz.

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В Казахстане планируют законодательно урегулировать ответственность предпринимателей, которые реализуют кальяны в своих заведениях. Об этом сообщила замдиректора департамента организации медицинской помощи Гульнар Сарсенбаева.

"Есть запрет на потребление кальянов в общественных местах, но однако мы все знаем, что их потребляют в барах и ресторанах. В этой связи мы с депутатами мажилиса прорабатываем нормы КоАП в части усиления суммы штрафов за эту норму, а также введение новых норм. Сегодняшнее законодательство регулирует только применение мер в отношении самого потребителя, но нет нормы в отношении рестораторов, предпринимателей, которые допускают у себя на объекте потребление этих табачных изделий. Мы сейчас отрабатываем эти нормы, и по КоАП внесены предложения по усилению ответственности", – сказала Гульнар Сарсенбаева в кулуарах сената.

На сегодня за нарушение по статье 441 КоАП "Нарушение запрета потребления табачных изделий (кальяна) в общественных местах" грозит штраф в размере 15 МРП, или 55 тысяч тенге. За повторное совершение – 20 МРП, или 73 тысячи тенге.

В Казахстане запрет на курение кальяна в общественных местах вступил в силу в 2020 году.