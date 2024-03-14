Приговор по делу 36-летнего Виктора ПЫНЗАРЯ вынесли в СМУС Костанайской области сегодня, 14 марта. Он обвинялся в том, что 29 октября прошлого года сел за руль «Фольксваген-Транспортер» в состоянии алкогольного опьянения и совершил столкновение с «Ладой-Калиной». В аварии погибли беременная жена водителя «Лады», а позже в реанимации скончалась их маленькая дочь. Сам водитель "Лады-Клины" Куаныш Махмутов до сих пор проходит лечение после аварии, с трудом передвигается на костылях, поэтому в суде его допрашивали онлайн.

Как выяснилось в суде, Пынзарь ранее был лишен водительских прав за пьянку на 7 лет. Но так как работа мужчины была связана с закупом мяса, его гражданская супруга купила и оформила на себя "Фольксваген-Транспортер". На нем он и ездил, а иногда просил сесть за руль друга, которого специально вписали в страховку.

Накануне поездки, 28 октября 2023 года, у Пынзарей было семейное торжество. Как выяснилось в суде, подсудимый пил не только вечером, но и 29 октября - около 5-6 часов утра, а в обед сел за руль. Точнее, вести машину должен был друг, которого он специально попросил приехать из Новонежинки, но в последний момент Пынзарь сам сел за руль, а друг - на пассажирское сиденье.

В районе п. Талапкер Пынзарь пошел на обгон фуры, выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу-Калину" лоб в лоб. Друг подсудимого вылетел через лобовое стекло, но остался жив. В "Ладе" ехала семья Махмутовых. Водитель очнулся только в реанимации, его жена была на 9-м месяце беременности и сразу погибла. В машине было еще четверо детей, один из них умер в реанимации.

Пынзарь свою вину в суде признал, сказал, что раскаялся. Прокурор просил в прениях дать подсудимому 5 лет лишения свободы.

- Признать Пынзаря виновным и назначить ему 6 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии максимальной безопасности (строгий режим), - зачитала приговор судья Ляззат МУХАМЕДЖАНОВА. - Лишить права управлять транспортными средствами на пожизненный срок. Также взыскать с Пынзаря в пользу потерпевших более 30 млн тенге в качестве компенсации материального ущерба и морального вреда.

При разъяснении приговора судья сообщила, что статья, по которой судили Пынзаря, предусматривает наказание от 8 до 10 лет лишения свободы. Но суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие двух малолетних детей у подсудимого, его признание вины и раскаяние.

- Строгий режим вам назначен, потому что вы ранее уже были судимы и отбывали наказание, - пояснила судья.

В 2011 году Виктор Пынзарь был судим за изнасилование и получил 5 лет лишения свободы.

Потерпевшая сторона заявила журналистам, что не согласна с приговором и будет его оспаривать, так как рассчитывала хотя бы на 8 лет лишения свободы для подсудимого.

- Деньги для нас - не главное. Главное - чтобы он понес справедливое наказание за смерть дочери и внуков, - сказал отец погибшей женщины Камбар ВАЛЕЕВ.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

