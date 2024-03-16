Мартовские блинные пиршества - одна из самых вкусных традиций. Конечно, блины можно печь в любое время. Но в масленичные дни делается это с особым азартом. И не только бабушкины рецепты вспоминаются, но и новые хочется опробовать, какие-нибудь французские крепы, например. Вы что предпочитаете?

С блинными рецептами экспериментировать можно всю масленичную неделю

Я мысленно всегда за новое, но пока собираюсь с духом, руки на всякий случай уже размешивают в миске молоко, яйца да муку. Чтобы гарантированно без блинчиков не остаться. И экспериментировать потом со спокойной совестью. Поэтому вот вам сначала рецепт блинчиков на сыворотке. Ничуть не хуже, чем на молоке. Даже нежнее. Рецепт, что называется, базовый: на пол-литра жидкости - граммов 200 муки + 2 яйца больших, растительное масло, сода, погашенная лимонным соком или уксусом. Если делать с молоком, то можно завести густое тесто на половине молока от нормы, а потом кипятком долить. Но с сывороткой я так не поступаю. Если сода вас смущает, взбивайте отдельно белки в крепкую пену и вводите в тесто перед выпечкой.

Один из вариантов подачи - с пластинками ветчины и сыра, вкусно такие разогреть

А я в этом году впервые попробовала сделать блины из дрожжевого теста. Нашла рецепт с использованием сухих дрожжей.

В миске размешала яйцо с добавлением сахара. Влила стакан (250 мл) теплого молока. Потом добавила муку, смешанную с сухими дрожжами, еще молока и растительного масла. Все продукты должны соединиться так, чтобы комочков не осталось. Накрыла миску полотенцем и поставила на кастрюлю с горячей водой - у меня на кухне холодно. Тесто подходило около часа, увеличилось втрое. Энергично размешала его, сковородку для выпечки смазала только перед самым первым блином.

Блины выходят дырчатые, тонкие, дрожжами не пахнут (кто волнуется по этому поводу). Из указанного количества продуктов получилось их 16 штук. Думаю, если бы я отдельно активировала дрожжи, добавив к ним теплой воды и ложечку сахара, а потом влила опару в тесто, процесс подъема шел бы быстрее. Попробую в следующий раз.

Ингредиенты

Блины пресные: 0,5 л молока или сыворотки, 1 ст. л. сахара, щепотка соли, 2 яйца, 2 ст. л. растительного масла, 200 г пшеничной муки, 0,5 ч. л. соды.

Блины дрожжевые: 0,5 л молока, 1 яйцо, 1 ст. л. сахара, щепотка соли, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. сухих дрожжей, 200 г муки.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ