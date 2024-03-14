Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама
Диас СУЛЕЙМЕН
Главная программа пройдёт на площади возле облакимата. Особенность Наурыза этого года - праздник не ограничится центром города. Об этом и других подробностях на брифинге в РСК рассказала руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Сауле АЗИМЖАНОВА.
Фото Олега ПАКА
- В соответствии с концепцией Наурызнама разработанна большая программа, начало - 14 марта, - сообщила она. - Город будет украшен инсталляциями, праздничными баннерами. В этот день всех костанайцев мы приглашаем в Сити-центр в 12:00. На сцене будет небольшая концертная театрализованная программа творческих коллективов ДК "Мирас", посвящённая тематическому дню «Көрісу күні – Амал мерекесі».
Еще один концерт пройдет в Жастар сарайы, начало в 11:00.
Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА
- 15 марта пройдёт день «Қайырымдылық», будет проводиться благотворительная акция. Празднование Наурыза совпадает со священным месяцем Рамазан. Хотелось бы пригласить наших горожан поучаствовать в акции, чтобы ни один ребёнок, ни один сирота, ни один нуждающийся не остался без внимания, - сказала Сауле Азимжанова.
В этот день в Казахстане будут посещать с поздравлениями дома престарелых, кризисные центры, учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, многодетные семьи.
- 16 марта - Алас күні. В прошлом году у нас был очень хороший опыт, который был поддержан горожанами, - отметила Сауле Азимжанова. - Мы проводили празднование Наурыза во дворах силами жителей многоквартирных домов, при помощи ПКСК, ОСИ, собственников домов. Но в этом году есть отличие: это будет не конкурс, а просто фестивальная программа "Наурыз думан - праздник в каждом дворе".
В этот день в 12:00 в кафе «Муслима» пройдёт мастер-класс по приготовлению главного блюда праздника - Наурыз-коже. А национальной кухне посвятят воскресенье - 17 марта, в день Береке күні
- Предприятия общепита, торгово-развлекательные центры будут устраивать для жителей города дегустации традиционных блюд, которые обычно готовятся в праздник Наурыз: баурсаки, Наурыз көже, - пояснила спикер. - У горожан есть возможность попробовать их, ознакомиться с рецептами приготовления и, если понравится, купить блюда к праздничному столу своей семьи.
18 марта - Отбасы бақыт мекені. Во всех образовательных учреждениях пройдут мероприятия, посвящённые семейным ценностям. А в 18:00 в ТРЦ "Костанай Плаза" библиотекари представят программу с демонстрацией национальных традиций. Кроме того, в соцсетях будут транслировать видеоролики об особенностях празднования Наурыза в разных семьях.
19 марта - Шаттық күні. В ТРЦ "Костанай Плаза" и ТРЦ MART пройдут концерты художественной самодеятельности, которые подготовят участники проекта ArtSport. В ТРЦ MART программа начнётся в 12:00, в "Костанай Плаза" - в 18:00.
- 20 марта - этот день посвящён спорту, поэтому в спортивных учреждениях, школах и колледжах пройдут соревнования, - рассказала Сауле Азимжанова. - Особо хотелось бы выделить соревнования по казахской традиционной спортивной борьбе қазақ күресі и национальной настольной игре тоғыс құмалақ. Также пройдут соревнования по бадминтону, баскетболу и шашкам. На турнир по шашкам приглашаем людей с ограниченными возможностями, ветеранов.
Основные мероприятия пройдут 21-22 марта в микрорайонах Кунай, районе КСК (на бульваре Молодёжи), микрорайоне Аэропорт (в парке Керуен) и в микрорайоне Юбилейный ("Костанай-Плаза"). Причем этот ТРЦ будет проводить мероприятия 3 дня - 21, 22, 23 марта - с 12:00 до 18:00.
Сауле Азимжанова отдельно выделила Кунай. Она считает, что там очень активное местное сообщество.
- Праздник будет организован не только силами культурных объединений Ассамблеи народа Казахстана, сами жители принимают активное участие в подготовке, - отметила она.
Во всех этих локациях будут установлены юрты, а на площади облакимата - юрточный городок. Конкурс юрт в этот раз проводить не будут. но их откроют для посещения с 10:00.
- Мы с участниками мероприятия решили не проводить конкурс, а сделать такой фестивальный формат, - пояснила руководитель отдела культуры и развития языков.
В 10:00 на пр. Аль-Фараби, между почтамтом и областной прокуратурой, ремесленники представят свою продукцию. В Сити-центре с 11:30 возле сцены начнется детская развлекательная программа. Рядом проведут большую спортивную программу, рассчитанную не на профессиональных спортсменов, но на обычных людей. Победителей ждут небольшие призы.
В 11 часов на площади областного акимата начнётся главная концертная программа с участием творческих коллективов филармонии и ДК" Мирас".
В списке ассоциаций, связанных с казахами, одной из первых всегда идёт гостеприимство. Сауле Азимжанова рассказала, как Костанай поздравит тех, чьё прибытие в город совпадёт с днями Наурыза:
- Вы знаете, что на праздник Наурыз город посещает много гостей. У нас есть «гавани», через которые они прибывают: железнодорожный вокзал, аэропорт и автовокзал. 22 марта на этих точках будут установлены полуюрты и юрты, где гостей будут встречать с угощениями. Установят и выставочные павильоны, можно будет приобрести сувениры.
План мероприятий, посвященных Наурыз мейрамы
|
№
|
Мероприятие
|
Дата и время проведения
|
Место проведения
|
1.
|
«Наурыз ертеңгіліктері»
|
13-20 марта
10.00, 12.00, 14.00 ч.
|
Костанайский областной казахский театр им. И. Омарова
|
2.
|
Театрализованная концертная программа «Амал келді, Жыл келді!»
|
14 марта
12.00
|
Сити-центр
|
3.
|
Праздничная программа «Наурыздың алғашқы хабаршысы – Көрісу күні»
|
14 марта
15.00 ч.
|
Областная универсальная научная библиотека им. Л.Н. Толстого
|
4.
|
Фестиваль «Наурыз думан» (Наурыз в каждом дворе)
|
16 марта
|
Дворы многоквартирных жилых домов
|
5.
|
Интерактивная игра-сказка «Наурыздағы ғажайыптар»
|
16-24 марта
10.00, 12.00 ч.
|
Костанайский областной русский театр драмы
|
6.
|
Фольклорный праздник «Ұлттық құндылықтар - тәрбиенің түп қазығы»»
|
18 марта
18.00 ч.
|
ТРЦ «Kostanay Plaza»
|7.
|
Концерт оркестра казахских народных инструментов
|
18 марта
18.30 ч.
|Жастар сарайы
|
8.
|
Концертная программа «Наурыз көктем – Қостанай!»
|
19 марта
- 12.00 ч.
18.00 ч.
|
ТРЦ «Март»
ТРЦ «Kostanay Plaza»
|
9.
|
Литературно-музыкальная программа «Қош келдің, әз – Наурыз!»
|
19 марта
11:00 ч.
|
Костанайский областной мемориальный музей им. Ы. Алтынсарина мемориалдық музейі
|
10.
|
Соревнования по национальным видам спорта - Қазақ күресі
|
20 марта
10.00 ч.
|
ДЮСШ
|
11.
|
Соревнования по тоғызкумалақу
|
20 марта
10.00 ч.
|
СРК «Костанай»
|
12.
|
Открытый городской турнир по шашкам среди людей с ограниченными возможностями и ветеранов
|
20 марта
10.00 ч.
|
Шахматный клуб
|
13.
|
Открытый городской турнир по бадминтону, посвящённый «Наурыз Мейрамы»
|
20 марта
10.00 ч.
|
ДЮСШ № 2
|
14.
|
Открытый городской турнир по баскетболу, посвященный «Наурыз мейрамы» среди команд юношей
|
20 марта
10.00 ч.
|
Спортивный зал колледжа
|
15.
|
Игровая программа «Құтты болсын Наурыз!» (выездное мероприятие)
|
20 марта
12.00 ч.
|
Областной кукольный театр
|
16.
|
Фольклорно-этнографический праздник «Мерейлі Наурыз!»
|
20 марта
15.00 ч.
|
Қостанайский областной историко-краеведческий музей
|
17.
|
Международный фестиваль хореографического искусства «Наурыз достарын шақырады»
|
20 марта
15.00 ч.
21 марта
12.00 ч.
|
Жастар сарайы
|
18.
|
Праздничная концертная программа «Жаңа күн – Наурыз бастауы»
|
21 марта
12.00-15.00 ч.
|
мкр. Аэропорт (парк Керуен);
мкр. Кунай;
мкр. КСК (Бульвар Жастар);
мкр. Юбилейный
(ТРЦ «Kostanay Plaza»,
21-23 марта, 12:00-18:00:
Спортивные игры, праздничная программа, конкурсы – парковая зона;
Детская программа, концерт - сцена, секция «А»)
|
19.
|
Театрализованная концертная программа «Қош келдің, Наурыз!»
|
21-22 марта
17.00 ч.
|
Костанайский областной казахский театр им. И. Омарова
|
20.
|
Работа юрточного городка
|
22 марта
с 10.00 ч.
|
Площадь областного акимата
|
21.
|
Выставка ремесленного искусства «Шебер ауылы»
|
22 марта
с 10.00
|
Сити-центр
|
22.
|
Театрализованная и концертная программы «Қош келдің, Әз Наурыз!»
|
22 марта
11.00 ч.
|
Площадь перед областным акиматом
|
23.
|
Концертная программа областной филармонии
|
22 марта
11.30
|
Площадь областного акимата
|
24.
|
Детская игровая программа «Сәлем саған, Наурыз!»
|
22 марта
11.30
|
Сити-центр (сцена)
|
25.
|
Спортивная развлекательная программа («Қол күрес», «Қой көтеру», «Гір көтеру», «Аркан тартыс», «Асық ату»)
|
22 марта
11.30
|
Сити-центр
|
26.
|
Концертная программа ДК «Мирас»
|
22 марта
13.00-15.00
|
Площадь областного акимата
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