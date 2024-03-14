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Развлечь горожан и тепло встретить гостей - Как Костанай отпразднует декаду Наурызнама

Диас СУЛЕЙМЕН

14 марта 2024, 14:03 |  Общество

Главная программа пройдёт на площади возле облакимата. Особенность Наурыза этого года - праздник не ограничится центром города. Об этом и других подробностях на брифинге в РСК рассказала руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Сауле АЗИМЖАНОВА

Фото Олега ПАКА

- В соответствии с концепцией Наурызнама разработанна большая программа, начало - 14 марта, - сообщила она. - Город будет украшен инсталляциями, праздничными баннерами. В этот день всех костанайцев мы приглашаем в Сити-центр в 12:00. На сцене будет небольшая концертная театрализованная программа творческих коллективов ДК "Мирас", посвящённая тематическому дню «Көрісу күні – Амал мерекесі».

Еще один концерт пройдет в Жастар сарайы, начало в 11:00.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

- 15 марта пройдёт день «Қайырымдылық», будет проводиться благотворительная акция. Празднование Наурыза совпадает со священным месяцем Рамазан. Хотелось бы пригласить наших горожан поучаствовать в акции, чтобы ни один ребёнок, ни один сирота, ни один нуждающийся не остался без внимания, - сказала Сауле Азимжанова.

В этот день в Казахстане будут посещать с поздравлениями дома престарелых, кризисные центры, учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, многодетные семьи.

- 16 марта - Алас күні. В прошлом году у нас был очень хороший опыт, который был поддержан горожанами, - отметила Сауле Азимжанова. - Мы проводили празднование Наурыза во дворах силами жителей многоквартирных домов, при помощи ПКСК, ОСИ, собственников домов. Но в этом году есть отличие: это будет не конкурс, а просто фестивальная программа "Наурыз думан - праздник в каждом дворе".

В этот день в 12:00 в кафе «Муслима» пройдёт мастер-класс по приготовлению главного блюда праздника - Наурыз-коже. А национальной кухне посвятят воскресенье - 17 марта, в день Береке күні

- Предприятия общепита, торгово-развлекательные центры будут устраивать для жителей города дегустации традиционных блюд, которые обычно готовятся в праздник Наурыз: баурсаки, Наурыз көже, - пояснила спикер. - У  горожан есть возможность попробовать их, ознакомиться с рецептами приготовления и, если понравится, купить блюда к праздничному столу своей семьи.

18 марта - Отбасы бақыт мекені. Во всех образовательных учреждениях пройдут мероприятия, посвящённые семейным ценностям. А в 18:00 в ТРЦ "Костанай Плаза" библиотекари представят программу с демонстрацией национальных традиций. Кроме того, в соцсетях будут транслировать видеоролики об особенностях празднования Наурыза в разных семьях.

19 марта - Шаттық күні. В ТРЦ "Костанай Плаза" и ТРЦ MART пройдут концерты художественной самодеятельности, которые подготовят участники проекта ArtSport. В ТРЦ MART программа начнётся в 12:00, в "Костанай Плаза" - в 18:00.

- 20 марта - этот день посвящён спорту, поэтому в спортивных учреждениях, школах и колледжах пройдут соревнования, - рассказала Сауле Азимжанова. - Особо хотелось бы выделить соревнования по казахской традиционной спортивной борьбе қазақ күресі и национальной настольной игре тоғыс құмалақ. Также пройдут соревнования по бадминтону, баскетболу и шашкам. На турнир по шашкам приглашаем людей с ограниченными возможностями, ветеранов.

Основные мероприятия пройдут 21-22 марта в микрорайонах Кунай, районе КСК (на бульваре Молодёжи), микрорайоне Аэропорт (в парке Керуен) и в микрорайоне Юбилейный ("Костанай-Плаза"). Причем этот ТРЦ будет проводить мероприятия 3 дня - 21, 22, 23 марта - с 12:00 до 18:00.

Сауле Азимжанова отдельно выделила Кунай. Она считает, что там очень активное местное сообщество.

- Праздник будет организован не только силами культурных объединений Ассамблеи народа Казахстана, сами жители принимают активное участие в подготовке, - отметила она.

Во всех этих локациях будут установлены юрты, а на площади облакимата - юрточный городок. Конкурс юрт в этот раз проводить не будут. но их откроют для посещения с 10:00.

- Мы с участниками мероприятия решили не проводить конкурс, а сделать такой фестивальный формат, - пояснила руководитель отдела культуры и развития языков.

В 10:00 на пр. Аль-Фараби, между почтамтом и областной прокуратурой, ремесленники представят свою продукцию. В Сити-центре с 11:30 возле сцены начнется детская развлекательная программа. Рядом проведут большую спортивную программу, рассчитанную не на профессиональных спортсменов, но на обычных людей. Победителей ждут небольшие призы.

В 11 часов на площади областного акимата начнётся главная концертная программа с участием творческих коллективов филармонии и ДК" Мирас".

В списке ассоциаций, связанных с казахами, одной из первых всегда идёт гостеприимство. Сауле Азимжанова рассказала, как Костанай поздравит тех, чьё прибытие в город совпадёт с днями Наурыза:

- Вы знаете, что на праздник Наурыз город посещает много гостей. У нас есть «гавани», через которые они прибывают: железнодорожный вокзал, аэропорт и автовокзал. 22 марта на этих точках будут установлены полуюрты и юрты, где гостей будут встречать с угощениями. Установят и выставочные павильоны, можно будет приобрести сувениры.

План мероприятий, посвященных Наурыз мейрамы

Мероприятие

Дата и время проведения

Место проведения

1.

«Наурыз ертеңгіліктері»

13-20 марта

10.00, 12.00, 14.00 ч.

Костанайский областной казахский театр им. И. Омарова

2.

Театрализованная концертная программа «Амал келді, Жыл келді!»

14 марта

12.00

Сити-центр

3.

Праздничная программа «Наурыздың алғашқы хабаршысы – Көрісу күні»

 

14 марта

15.00 ч.

Областная универсальная научная библиотека им. Л.Н. Толстого

4.

Фестиваль «Наурыз думан» (Наурыз в каждом дворе)

16 марта

Дворы многоквартирных жилых домов

5.

Интерактивная игра-сказка «Наурыздағы ғажайыптар»

16-24 марта

10.00, 12.00 ч.

Костанайский областной русский театр драмы

6.

Фольклорный праздник «Ұлттық құндылықтар - тәрбиенің түп қазығы»»

18 марта

18.00 ч.

ТРЦ «Kostanay Plaza»
7.

Концерт оркестра казахских народных инструментов

18 марта

18.30 ч.

  Жастар сарайы

8.

Концертная программа «Наурыз көктем – Қостанай!»

19 марта

- 12.00 ч.

18.00 ч.

 

ТРЦ «Март»

ТРЦ «Kostanay Plaza»

9.

Литературно-музыкальная программа «Қош келдің, әз – Наурыз!»

19 марта

11:00 ч.

Костанайский областной мемориальный музей им. Ы. Алтынсарина мемориалдық музейі

10.

Соревнования по национальным видам спорта - Қазақ күресі

20 марта

10.00 ч.

ДЮСШ

11.

Соревнования по тоғызкумалақу

20 марта

10.00 ч.

СРК «Костанай»

12.

Открытый городской турнир по шашкам среди людей с ограниченными возможностями и ветеранов

20 марта

10.00 ч.

Шахматный клуб

13.

Открытый городской турнир по бадминтону, посвящённый «Наурыз Мейрамы»

20 марта

10.00 ч.

ДЮСШ № 2

14.

Открытый городской турнир по баскетболу, посвященный «Наурыз мейрамы» среди команд юношей

20 марта

10.00 ч.

Спортивный зал колледжа

15.

Игровая программа «Құтты болсын Наурыз!» (выездное мероприятие)

20 марта

12.00 ч.

Областной кукольный театр

16.

Фольклорно-этнографический праздник «Мерейлі Наурыз!»

20 марта

15.00 ч.

Қостанайский областной историко-краеведческий музей

17.

Международный фестиваль хореографического искусства «Наурыз достарын шақырады»

20 марта

15.00 ч.

21 марта

12.00 ч.

Жастар сарайы

18.

Праздничная концертная программа «Жаңа күн – Наурыз бастауы»

21 марта

12.00-15.00 ч.

мкр. Аэропорт (парк Керуен);

мкр. Кунай;

мкр. КСК (Бульвар Жастар);

мкр. Юбилейный

(ТРЦ «Kostanay Plaza»,

21-23 марта, 12:00-18:00:

Спортивные игры, праздничная программа, конкурсы – парковая зона;

Детская программа, концерт - сцена, секция «А»)

19.

Театрализованная концертная программа «Қош келдің, Наурыз!»

21-22 марта

17.00 ч.

Костанайский областной казахский театр им. И. Омарова

20.

Работа юрточного городка

22 марта

с 10.00 ч.

Площадь областного акимата

21.

Выставка ремесленного искусства «Шебер ауылы»

22 марта

с 10.00

Сити-центр

22.

Театрализованная и концертная программы «Қош келдің, Әз Наурыз!»

22 марта

11.00 ч.

Площадь перед областным акиматом

23.

Концертная программа областной филармонии

22 марта

11.30

Площадь областного акимата

24.

Детская игровая программа «Сәлем саған, Наурыз!»

22 марта

11.30

Сити-центр (сцена)

25.

Спортивная развлекательная программа («Қол күрес», «Қой көтеру», «Гір көтеру», «Аркан тартыс», «Асық ату»)

22 марта

11.30

Сити-центр

 

26.

Концертная программа ДК «Мирас»

22 марта

13.00-15.00

Площадь областного акимата