Главная программа пройдёт на площади возле облакимата. Особенность Наурыза этого года - праздник не ограничится центром города. Об этом и других подробностях на брифинге в РСК рассказала руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Сауле АЗИМЖАНОВА.

Фото Олега ПАКА

- В соответствии с концепцией Наурызнама разработанна большая программа, начало - 14 марта, - сообщила она. - Город будет украшен инсталляциями, праздничными баннерами. В этот день всех костанайцев мы приглашаем в Сити-центр в 12:00. На сцене будет небольшая концертная театрализованная программа творческих коллективов ДК "Мирас", посвящённая тематическому дню «Көрісу күні – Амал мерекесі».

Еще один концерт пройдет в Жастар сарайы, начало в 11:00.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

- 15 марта пройдёт день «Қайырымдылық», будет проводиться благотворительная акция. Празднование Наурыза совпадает со священным месяцем Рамазан. Хотелось бы пригласить наших горожан поучаствовать в акции, чтобы ни один ребёнок, ни один сирота, ни один нуждающийся не остался без внимания, - сказала Сауле Азимжанова.

В этот день в Казахстане будут посещать с поздравлениями дома престарелых, кризисные центры, учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, многодетные семьи.

- 16 марта - Алас күні. В прошлом году у нас был очень хороший опыт, который был поддержан горожанами, - отметила Сауле Азимжанова. - Мы проводили празднование Наурыза во дворах силами жителей многоквартирных домов, при помощи ПКСК, ОСИ, собственников домов. Но в этом году есть отличие: это будет не конкурс, а просто фестивальная программа "Наурыз думан - праздник в каждом дворе".

В этот день в 12:00 в кафе «Муслима» пройдёт мастер-класс по приготовлению главного блюда праздника - Наурыз-коже. А национальной кухне посвятят воскресенье - 17 марта, в день Береке күні

- Предприятия общепита, торгово-развлекательные центры будут устраивать для жителей города дегустации традиционных блюд, которые обычно готовятся в праздник Наурыз: баурсаки, Наурыз көже, - пояснила спикер. - У горожан есть возможность попробовать их, ознакомиться с рецептами приготовления и, если понравится, купить блюда к праздничному столу своей семьи.

18 марта - Отбасы бақыт мекені. Во всех образовательных учреждениях пройдут мероприятия, посвящённые семейным ценностям. А в 18:00 в ТРЦ "Костанай Плаза" библиотекари представят программу с демонстрацией национальных традиций. Кроме того, в соцсетях будут транслировать видеоролики об особенностях празднования Наурыза в разных семьях.

19 марта - Шаттық күні. В ТРЦ "Костанай Плаза" и ТРЦ MART пройдут концерты художественной самодеятельности, которые подготовят участники проекта ArtSport. В ТРЦ MART программа начнётся в 12:00, в "Костанай Плаза" - в 18:00.

- 20 марта - этот день посвящён спорту, поэтому в спортивных учреждениях, школах и колледжах пройдут соревнования, - рассказала Сауле Азимжанова. - Особо хотелось бы выделить соревнования по казахской традиционной спортивной борьбе қазақ күресі и национальной настольной игре тоғыс құмалақ. Также пройдут соревнования по бадминтону, баскетболу и шашкам. На турнир по шашкам приглашаем людей с ограниченными возможностями, ветеранов.

Основные мероприятия пройдут 21-22 марта в микрорайонах Кунай, районе КСК (на бульваре Молодёжи), микрорайоне Аэропорт (в парке Керуен) и в микрорайоне Юбилейный ("Костанай-Плаза"). Причем этот ТРЦ будет проводить мероприятия 3 дня - 21, 22, 23 марта - с 12:00 до 18:00.

Сауле Азимжанова отдельно выделила Кунай. Она считает, что там очень активное местное сообщество.

- Праздник будет организован не только силами культурных объединений Ассамблеи народа Казахстана, сами жители принимают активное участие в подготовке, - отметила она.

Во всех этих локациях будут установлены юрты, а на площади облакимата - юрточный городок. Конкурс юрт в этот раз проводить не будут. но их откроют для посещения с 10:00.

- Мы с участниками мероприятия решили не проводить конкурс, а сделать такой фестивальный формат, - пояснила руководитель отдела культуры и развития языков.

В 10:00 на пр. Аль-Фараби, между почтамтом и областной прокуратурой, ремесленники представят свою продукцию. В Сити-центре с 11:30 возле сцены начнется детская развлекательная программа. Рядом проведут большую спортивную программу, рассчитанную не на профессиональных спортсменов, но на обычных людей. Победителей ждут небольшие призы.

В 11 часов на площади областного акимата начнётся главная концертная программа с участием творческих коллективов филармонии и ДК" Мирас".

В списке ассоциаций, связанных с казахами, одной из первых всегда идёт гостеприимство. Сауле Азимжанова рассказала, как Костанай поздравит тех, чьё прибытие в город совпадёт с днями Наурыза:

- Вы знаете, что на праздник Наурыз город посещает много гостей. У нас есть «гавани», через которые они прибывают: железнодорожный вокзал, аэропорт и автовокзал. 22 марта на этих точках будут установлены полуюрты и юрты, где гостей будут встречать с угощениями. Установят и выставочные павильоны, можно будет приобрести сувениры.

План мероприятий, посвященных Наурыз мейрамы