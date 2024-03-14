Выставлять квитанции за вывоз мусора в Казахстане будут по базам данных МВД, которые учитывают фактическое количество проживающих в квартире человек, не прописанных в ней. Об этом «Курсиву» рассказала директор Департамента управления отходами Минэкологии РК Динара Ажигалиева. По ее словам, это улучшит сбор платежей и позволит мусоровывозящим организациям эффективнее бороться с должниками.

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«Зачастую наши мусоровывозящие организации сталкиваются с тем, что они не знают, сколько фактически живет человек в квартире или доме. И когда они формируют квитанции, то видят только свои базы, но не фактическое количество, поэтому МВД будет им помогать. Они (полиция. — прим. ред.) видят фактическую численность проживающих, это обезличенная информация — не по ИИН, а в количественном выражении. Это уже прописано в действующем механизме, но вопрос в том, чтобы акиматы обеспечили доступ своих организаций к этой базе. Это как раз влияет на собираемость средств за услуги», — сообщила Ажигалиева.

Помимо этого, в Минэкологии разработали законодательные поправки, которые вводят обязательный пересмотр тарифов за вывоз мусора каждые три года.

«У нас нигде в законодательстве не закреплена периодичность пересмотров тарифов. Последний раз в связи с тем, что в 2021 году новый кодекс должны были принять, все акиматы должны были пересмотреть тарифы. Но сейчас мы разработали законодательные поправки, где предусматриваем норму, чтобы каждые три года акиматы при определенных условиях пересматривали тарифы», — добавила она.