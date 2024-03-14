Ремонтные работы на магистральном газопроводе (МГ) «Карталы-Рудный» пройдут 1-20 августа этого года. Об этом сообщил 12 марта на заседании коллегии по вопросам ЖКХ в областном акимате директор управления магистральных газопроводов «Костанай» АО «Интергаз Центральная Азия» Руслан БОЗБАЕВ.

В ходе проведенной в прошлом году внутритрубной диагностики были выявлены дефекты с максимальной глубиной коррозии до 78%, подлежащие немедленной замене. В 2024 году планируют заменить 20 дефектных труб.

- Работы будут проведены по аналогии с прошлым годом, ограничения подачи газа населению не будет, - отметил Бозбаев. И пояснил необходимость проведения ремонта: - Во время аварийной ситуации в зимнее время на отдаленных участках потребуется мобилизация аварийных бригад в условиях сильной заснеженности, что будет влиять на скорость ликвидации и локализации аварий. Авария на магистральном газопроводе может повлечь срыв газоснабжения населенных пунктов и производственных объектов Костанайской области, ведь без водо-, газо-, теплоснабжения могут остаться системообразующие предприятия региона (ТЭЦ, ССГПО), а также социально ориентированные объекты: детсады, школы, больницы и т. д.

При возможности ускорения ремонтных работ УМГ «Костанай» сократит сроки остановки газопровода.

- 27 октября прошлого года было принято постановление правительства РК о разработке тоехнико-экономического обоснования (ТЭО) на строительство МГ от компрессорной станции КС-14 в Актюбинской области до Костаная, - сообщил Бозбаев. - 29 декабря ТЭО отправили на прохождение госэкспертизы. Ее результат будет известен до конца марта этого года. Вдоль трассы нового газопровода будут предусмотрены семь крановых узлов для перспективных газопроводов-отводов. Этот проект имеет стратегическое значение и позволит обеспечить газификацию как населенных пунктов согласно региональной схеме газификации, так и крупных инвестпроектов в Костанайской области.

Аким области Кумар АКСАКАЛОВ добавил:

- Вопросы газификации очень важны для нас и от этого зависит экономический рост и дальнейшее качество жизни населения. В прошлом году, во время визита главы нашего государства в Катар, было подписано соглашение с крупной местной инвесткомпанией о финансировании строительства газопровода из Актюбинской области в Костанай. Надеюсь, что в конце этого года начнется его строительство.

Фото пресс-службы акима Костанайской области и Андрея СКИБЫ