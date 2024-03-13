Депутат Мажилиса Ержан Бейсенбаев направил запрос министру здравоохранения Акмарал Альназаровой, в котором раскритиковал условия системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Мажилисмен напомнил об увеличении размера взносов на ОСМС в пять раз для лиц, чьи доходы составляют больше 850 тысяч тенге. По некоторым данным, с 2025 года это затронет 9 процентов от общего количества наемных работников и непосредственно коснется 502 тысяч человек.

"Действующая модель медстрахования противоречит всем принципам экономики, не содержит персональной ответственности граждан за свое здоровье и персонализации накоплений на лечение. Получается, что человек обязан платить вне зависимости от того, как он относится к своему здоровью. То есть те, кто не имеет вредных привычек, занимается спортом и не тратит свои отчисления на лечение, должны платить столько же, как и те, кто наплевательски относится к своему здоровью, курит, пьет и от этого постоянно тратится на лекарства и врачей", - сказал Ержан Бейсенбаев на пленарном заседании Мажилиса.

По мнению мажилисмена, в отношении престарелых, людей с инвалидностью, а также в экстренных случаях должен работать солидарный принцип.

"У каждого плательщика взносов должно быть право самостоятельно распоряжаться своими взносами. Иначе деньги, которые они ежемесячно выплачивают в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС), при этом не обращаясь за медицинской помощью, уходят на оплату медуслуг третьих лиц, а самим фондом используются бесконтрольно и неизвестно для вкладчиков. По факту это не страхование, а дополнительный вид налога", - отметил Бейсенбаев.

Депутат заявил, что работа ФСМС – это "сплошные загадки и одна большая черная дыра". В таких условиях увеличивать в пять раз платежи в фонд, не понимая, как и на что были потрачены предыдущие сотни миллиардов, – это слишком дорогое удовольствие для общества и излишняя нагрузка на бизнес, считает он. В связи с этим Бейсенбаев предложил отказаться от повышения платежей в ОСМС, а также демонополизировать систему медицинского страхования и ввести рыночные и конкурентные механизмы в данной сфере.

"Необходимо персонализировать счета граждан в организациях страхования; выработать методики определения страховых взносов в зависимости от состояния здоровья и образа жизни каждого конкретного гражданина; разделить страховую и солидарную часть ОСМС", - предложил мажилисмен.