В понедельник, 11 марта, около 20 часов, произошло отключение ячейки на подстанции "Центральная". Причина - поврежденный кабель подземной сети электропередач. Отключение света в Рудном 12 марта на брифинге в акимате комментировал руководитель ТОО "ЭПК Atica" Оркен КАСКАТАЙ. Его фирма обслуживает городские линии электропередач.

- Выехала оперативно-выездная бригада, которая занимается поиском места повреждения, - пояснил Каскатай. - Примерно час ушел на работу этой бригады, после чего диспетчер принял решение о вызове оперативно-ремонтного персонала в составе двух бригад - это два мастера и шесть электромонтеров. Проведены работы по переподключению. Там кабель немаленький, поэтому нам понадобилось время на подготовительные работы.

Каскатай отмечает, что авария произошла во время пиковой нагрузки на сети, когда большинство горожан вернулись с работы домой и активно пользовались электроприборами. Это тоже повлияло на сроки переподключения. Сотрудники ТОО "ЭПК Atica" вернули свет во все дома в 00:40.

- Повреждение кабеля - это, конечно, аварийная ситуация, но не экстраординарная, - сказал Каскатай. - Без света из 45 000 абонентов города остались порядка 6 000. Это не весь город, и даже не его половина. К ночи подача электроэнергии была восстановлена.

Точную причину повреждения кабеля в ТОО пока не знают. По словам директора, могут разные факторы: время, погода. Не исключено, что кабель оказался очень старым. В Рудном износ оборудования, включая сами сети, составляет 69%. Каскатай объяснял, что замена сетей требует больших вложений, которые пока государство не спешит тратить, как, например, это делают с заменой труб отопления. Причем ТОО "ЭПК Atica" обновляет в основном оборудование подстанций.

- Жители также жаловались, что не могли дозвониться диспетчеру, - отметил Каскатай. И пояснил: - Главная задача диспетчера - обеспечить координацию действий дежурных и ремонтных бригад. То есть, когда люди не могут дозвониться, это не значит, что он положил трубку и не реагирует. С задачей по координации наш диспетчер справился. По нашему распорядку за 5-10 минут мы отправили информацию об аварии в службу iKomek. По идее люди могут звонить туда, потому что до нас во время отключения сложно дозвониться.

В ТОО "ЭПК Atica" избегают называть аварию на сетях крупнейшей за последнее время.

- Количество отключенных потребителей для нас - не главный фактор. Потому что, если отключится ССГПО, то это будет крупная авария с единственным потребителем, - отметил начальник оперативной диспетчерской службы ТОО "ЭПК Atica" Алексей АНОСОВ. - Была и более крупная авария, когда из-за бурана весь город остался без света. Если уж вдаваться в подробности, то 11 марта была не авария, а отказ 2-й степени. Любой прерыв электроснабжения нам невыгоден, это недоотпуск получается.

Фото Георгия ГОВОРОВА