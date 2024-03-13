Любители бега и поклонники здорового образа жизни из областного центра, Тобыла, Костанайского и Аулиекольского районов приняли участие в традиционном открытом легкоатлетическом пробеге, посвященном Международному женскому дню, организованном отделом физической культуры и спорта Костаная.

На дистанции пробега в честь Международного женского дня

По словам главного судьи соревнований Курманая ИСЕРГЕПОВА, участники пробега были единодушны в стремлении поздравить представительниц прекрасной половины жителей города не только цветами, но и хорошим настроением, которое не может не появиться во время совместного старта в праздничной атмосфере людей, объединенных такой правильной идеей, как здоровый образ жизни и спорт.

Дистанции пробега были проложены в районе парка Победы и стадиона «Центральный» и составили 800 м и 2400 м, позволяющих проверить себя и в скорости, и на выносливость. Ровно в полдень поклонники бега в возрасте от 6-ти до 65 лет замерли в ожидании таких привычных и таких желанных для них слов: «На старт! Внимание! Марш!» Эти слова заставляют сделать первый шаг и бежать до конца своей дистанции.

Первая медаль шестилетней Севильи Салимовой

На дистанции 800 м, отмеренной организаторами для детей, бушевали совсем не детские страсти. А самая юная участница забега, 6-летняя Севиль Салимова пробежала всю дистанцию с такими эмоциями, что зрители поневоле восторгались этой крошкой. Для нее этот первый в ее жизни старт был очень волнительным, все же первые соревнования рядом со взрослыми. И, конечно же, прошел он при поддержке ее очаровательной мамы, помогавшей справиться с этим волнением. А его итогом стала первая в жизни завоеванная медаль.

В этот день многочисленные зрители и просто прохожие отмечали необычность забега и то, что его участницы - девочки, девушки, женщины - с какой-то особенной грацией преодолевали дистанцию.

Многие бежали со своими половинками

Забег получился скоротечным и теплым от встречи с друзьями и поздравлениями. А после его окончания все дружно переместились в фойе административного здание стадиона, где прошло награждение победителей и призеров. И пока судьи заполняли грамоты, известный за пределами области и республики сверхмарафонец Балгабай Кульпеисов от имени всех мужчин поздравил участниц с праздником и исполнил песню, которая стала еще одним подарком и произвела впечатление на всех.

Призеры пробега Зауреш Шагатаева, Куляш Тулебаева и Елена Гичева с главным судьей Курманаем Исергеповым

В такой атмосфере, полной теплоты, внимания и дружелюбия и прошло награждение победителей и призеров пробега. Среди участниц пробега первые места в своих возрастных группах завоевали представительница школы бега «Neroznak_Team» Севиль Салимова, учащаяся медколледжа Милана Губарева, Наталья Салатова («Neroznak_Team»), Елена Шишкина (Тобыл) и Куляш Тулебаева, а призовые места завоевали Ольга Гречко («ЖасУлан»), Алена Корсунова («Neroznak_Team»), Ася Галимова («Neroznak_Team»), Ольга Сагимбаева (ДЮСШ №3), Елена Гичева (КЛБ «Allur») и Зауреш Шагатаева.

Среди представителей сильного пола отличились в этот день воспитанник «Дворового клуба» Айбар Балгабай (6-9 лет), всего секунду уступивший занявшему третье место в возрастной группе 10-12 лет своему старшему брату Айсултану, который также благодаря Курманаю Исергепову приобщился к бегу, воспитанник клуба единоборств «ЖасУлан» Артур Галушин (10-12 лет), воспитанник отделения Президентского многоборья КГДЮСШ Александр Ковальчук (13-15 лет), учащийся колледжа автомобильного транспорта Павел Ковальчук (16-20 лет), Галымбек Султан («Allur», 21 год - 39 лет), Артем Шарафутдинов (строительный колледж, 40-49 лет), Андрей Чигидинов (Тобыл, 50-59 лет), Сергей Поликарпов (ФОЛ «Жуйрик», 60 лет и старше).

А призовые места в своих возрастных группах заняли Артем Пятин (Тобыл), Диас Атенов («ЖасУлан»), Артем Иванов (Дружба), Азамат Есенгабылов («Neroznak_Team»), Азат Касаев (ФОЛ «Жуйрик»), Сергей Редькин, Сергей Салай (Тобыл), Григорий Ерофеенков (Дружба), Александр Смирнов (ТОО «ДЕП») и Балгабай Кульпеисов (Аулиекольский район).

Фото участника пробега Романа МУЛЮКОВА