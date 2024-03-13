У российского "Киви банка" отозвали лицензию, и рублёвые Qiwi-кошельки многих казахстанцев оказались заморожены, передает Informburo.kz.

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Нацбанке Казахстана ответили на жалобы пользователей рублёвых счетов платёжной системы Qiwi Kazakhstan – эти люди столкнулись с проблемами после отзыва лицензии у российского "Киви банка".

Ранее сразу несколько человек рассказали Informburo.kz, что им стали недоступны операции в рублях. При этом кошелёк они регистрировали по удостоверению личности гражданина Казахстана через национальный почтовый оператор.

"Сейчас просят, чтобы мы писали письмо в Москву, а там рассмотрели и вернули (деньги. – Авт.), но для этого требуют карту "Мир" и много разных документов, которые делать за свой счёт, письмо тоже за свой счёт", – посетовал пользователь, представившийся Дмитрием.

В Нацбанке отметили, что Qiwi Kazakhstan и "Киви банк" – резиденты Казахстана и России соответственно, являвшиеся партнёрами, но действующие независимо друг от друга.

"При открытии рублёвого кошелька клиенты должны были принять публичную оферту, согласно которой они становились клиентами "Киви банка", сервис которого не подпадает под юрисдикцию РК. Сервис по обслуживанию электронных кошельков с балансом в рублях не относится к Qiwi Kazakhstan, который не имеет возможности повлиять на деятельность "Киви банка" по осуществлению отдельных операций в рублях, отнесённых к его прямым компетенциям – к примеру, разморозке, выводу средств", – говорится в сообщении центрального банка.

В Нацбанке добавили, что для помощи в возврате денег пользователей Qiwi ведутся переговоры с российским Агентством по страхованию вкладов и временной администрацией "Киви банка".

"Порядок выплат остатков с электронных кошельков с балансом в рублях будет осуществляться в соответствии с законодательством России. По операциям в тенге Qiwi Kazakhstan функционирует в полном объёме", – заключили в центральном банке.