Уголовное дело в отношении 33-летнего главного специалиста инспекции транспортного контроля по Костанайской области Нурлана БИИСОВА начали рассматривать в суде № 2 Костаная 1 марта. Он обвинялся в тяжком коррупционном преступлении - получении двух взяток в размере 49 000 тенге от водителя грузовика Акжола АНАРКУЛОВА и 30 000 тенге от заместителя директора ТОО "Фортуна" Рустама МАМОЯНА.

Все подсудимые полностью признали вину, поэтому процесс проходил в сокращенном порядке

Преступление произошло летом прошлого года. Заместитель руководителя инспекции транспортного контроля Костанайской области Серик Безгазимов сообщил Биисову, что есть выписка из информационной системы САИС (специальные автоматизированные измерительные средства) о том, что 4 июня 2023 года автоматические весы зафиксировали превышение допустимых весовых параметров у водителя КамАЗа в Аулиекольском районе. Биисов позвонил Анаркулову и сказал, что, помимо этого нрушения, у него есть еще одно, которого на самом деле не было. Но за то, чтобы его избежать попросил перевести на карту 49 000 тенге, что Анаркулов и сделал.

Во второй раз Безгазимов сообщил Биисову, что, согласно данным САИС, зафиксирован перегруз на грузовике у водителя ТОО "Фортуна". Разбираться с нарушением пришел в инспекцию транспортного контроля заместитель руководителя этого ТОО Рустам Мамоян. Как оказалось, у этого предприятия 15 грузовых автомобилей. Биисов сказал Мамояну, что тот может оплатить 50% от сумму штрафа, предусмотренной за перегруз, но за это предприниматель должен перечислить ему 30 000 тенге. По словам Мамояна, он не знал, что и так бы мог оплатить лишь 50% от суммы штрафа в течение 7-ми рабочих дней.

Гособвинитель просил назначить Биисову штраф в 20-кратном размере от сумму ущерба (1 580 000 тенге), а также пожизненно лишить права занимать должности на госслужбе. Мамояну назначить штраф в размере 337 500 тенге, Анаркулову - в размере 551 250 тенге.

Последнее слово подсудимые сказали 6 марта. Биисов сказал, что готов в качестве наказания оплатить штраф, Анаркулов и Мамоян просили их простить и снизить сумму штрафа.

Приговор по делу огласили 7 марта.

Судья Анара Шаймурунова разъяснила: помимо штрафа, подсудимым назначена дополнительная мера наказания

- Признать Биисова виновным и назначить штраф в размере 1 580 000 тенге, Анаркулову назначить штраф в размере 551 250 тенге, Мамояну назначить штраф в размере 337 500 тенге, - зачитала приговор судья Анара ШАЙМУРУНОВА. - В качестве дополнительной меры наказания все лишаются права занимать должности на госслужбе на пожизненный срок.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дня со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ