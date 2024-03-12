Прием заявок на участие в жилищной программе «Отау» начался 1 марта и продолжится по 30 апреля включительно. Срок в 2 месяца установили для того, чтобы не было ажиотажа, пояснила на брифинге в РСК сегодня, 12 марта, директор Костанайского областного филиала АО «Отбасы банк» Асель АСКАРОВА.

Дата и время подачи заявки значения не имеют. Поэтому вкладчики банка могут успеть пополнить свой депозит, возможно, объединить его с депозитом родственника, внимательно ознакомиться с условиями программы и только после этого подать заявку.

В мае начнётся ранжирование списка - то есть, заявки распределяются по максимально набранным баллам.

Сколько баллов начисляется и за что:

1) За размер вознаграждения по вкладу: 5 баллов за каждую тысячу тенге;

2) За срок вклада: 5 баллов за каждый год действия вклада;

3) За наличие зарегистрированного брака: 10 баллов;

4) За наличие детей: 50 баллов вне зависимости от их количества.

Если число баллов совпадёт, то приоритет для включения в список будет отдан тем, у кого больше сумма вклада и дольше срок накопления.

После ранжирования клиенты смогут увидеть на портале Baspana Market список тех, кто вошел в программу «Отау». У них будет 40 рабочих дней для подачи кредитной заявки. Отбасы банк советует к этому времени погасить имеющиеся потребительские кредиты, тогда шансов на одобрение займа будет больше.

- Первичное жильё участник программы сможет купить только на портале Baspana Market, - сообщила Асель Аскарова. - Эта опция призвана не допустить искусственный рост цен на жильё на фоне старта новой жилищной программы. Перед размещением на данной платформе каждый объект будет проходить процесс согласования стоимости на основании текущих рыночных цен на жильё. Если она соответствует рынку, то с застройщиками будет заключено соглашение о реализации этого жилья с фиксированными ценами за 1 кв. м. Под любым жильём, которое можно приобрести в районных центрах, моногородах и сёлах, подразумевается покупка квартиры на первичном рынке, если она есть в населённом пункте, и на вторичном рынке, а также частного дома. Объекты должны соответствовать залоговой политике банка: жильё должно быть построено не ранее 1964 года и построено из определённых материалов. Например, банк не рассматривает в качестве залогового камышито-каркасное строение.

Какая сумма выдаётся:

Максимальная сумма займа в Алматы и Астане - 30 млн тенге. В остальных регионах - 18 млн тенге. Можно в рамках одного кредита взять деньги на покупку жилья и на ремонт. Сумма займов на ремонт должна составлять не более 30% от общей суммы кредита.

Условия программы «Отау»:

Первоначальный взнос - 20%; ставка по кредиту - 9%; срок кредита - до 19 лет.

Кто может стать участником программы:

1) Действующие вкладчики Отбасы банка, в том числе стоящие в очереди на жильё;

2) Имеющие депозиты в Отбасы банке сроком не менее 18 месяцев;

3) Имеющие на сберегательном счёте минимальную сумму накопления не менее 1 млн тенге на момент подачи заявки.

Возраст участников - от 18 до 63 лет включительно. Участник программы и члены его семьи не должны быть собственниками недвижимости, квартиры, дома, коммерческой недвижимости, земельных участков любого целевого назначения в течение последних 5 лет. Для приобретения недвижимости в Алматы и Астане необходимо иметь постоянную прописку в этих городах.

Важно: подать заявку можно тем, кто имеет депозит «Баспана». Если у клиентов открыт депозит по другим тарифным программам, то поменять их на «Баспана» можно на этапе приёма кредитной заявки. В программе «Отау» не смогут участвовать клиенты банка с депозитами «Табысты», «Арнау» и сберегательными депозитами.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА