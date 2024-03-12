Больной для костанайских шорт-трекистов и конькобежцев вопрос задал на коллегии управления спорта 11 марта старший тренер Костанайской области по шорт-треку Николай ФЕДОРЕНКО. Отчитываясь о работе профильной федерации, он подчеркнул: возникли проблемы финансового характера.

Из-за повышения стоимости аренды костанайские спортсмены возможно покинут "Технодом Арену" / Фото из архива "НГ"

- В ДЮСШ № 3 по конькобежному спорту 220 человек, по шорт-треку - 240, - сообщил Федоренко. - В Костанае основной технической базой для подготовки спортсменов являются Ледовый дворец по ул. Тауелсиздик и "Технодом Арена". В Рудном - "Горняк Арена". За шесть месяцев соревновательного периода прошли 8 республиканских стартов и 6 международных.

Старший тренер подчеркнул, что строительство современного крытого конькобежного стадиона остается необходимой ступенью для развития зимних видов спорта в Костанайской области. В частности, на таком объекте можно проводить тренировки в течение 7-ми месяцев вместо 3-х.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Сегодня актуален вопрос аренды спортивных сооружений, - отметил Федоренко. - Костанайские конькобежцы больше 10 лет тренируются на стадионе "Технодом Арены", где качество льда не уступает качеству на катке "Медео". Это единственный стадион с естественным льдом, который соответствует всем стандартам для проведения республиканских соревнований. Однако с повышением арендной платы мы можем остаться без объекта, который является "кузницей" костанайских спортсменов.

Кумар АКСАКАЛОВ (в центре) / Фото Георгия ГОВОРОВА



Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ спросил - нормальные ли условия для развития шорт-трека в Ледовой арене по ул. Тауелсиздик.

- Машина для заливки льда там не соответствует требованиям, - ответил Федоренко. - Такая машина сделана специально для маленьких катков в ТРЦ, но не подходит для заливки профессионального льда. Кроме того, там остаются проблемы с конденсатом, который капает с потолка.

- Ну мы же договорились, что в этом году проводим там ремонт, - напомнил аким области. - Систему воздухоочистки и вентиляцию меняем, чтобы арена могла работать круглогодично, а не только зимой.

Федоренко пояснил: для спортсменов подходит не всякий лед. Недостаточно просто заморозить воду. Сначала ее очищают, потом лед варят по специальной технологии.

- Такая система заливки в проект не входит, - прокомментировал заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Бахтияр КОСПАНОВ. - Этот вопрос прорабатывается. Сейчас первый вопрос - это система осушения.

Кумар Аксакалов поручил изучить вопрос о том, как создать условия "для развития профессионального спорта". Также предложил "посмотреть по приобретению автомобиля и системы фильтрации воды, если это поможет в подготовке спортсменов".

- Это минимум, который мы можем изменить, и качественно выйти на новый уровень, - сказал Федоренко.

- Хорошо, - резюмировал Аксакалов. - Что касается повышения аренды в "Технодом Арене", меня информировали, чуть ли не в два раза там удорожание. Будем разговаривать.