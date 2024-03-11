По прогнозам синоптиков, во вторник, 12 марта, ночью на западе, а днём на большей части территории области ожидается снег, на юге будет низовая метель, на севере и западе - туман. В среду, 13 марта, снег и низовая метель прогнозируются на севере, западе и юге.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае во вторник утром туман, днём - снег. В среду - без осадков.

- Во вторник ночью по области будет 12-17, на севере 20, на юге 9 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем ожидаем 3-8 градусов ниже нуля. В среду ночью термометры покажут -15...-20°С, днём -2...-7°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -14...-16°С, днём -4...-6°С. В среду: ночью -15...-17°С, днём -3...-5°С.

Во вторник ожидается юго-западный ветер скоростью 5-10 м/с, с порывами до 15-20 м/с на юге. В среду будет северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с.