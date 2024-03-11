Дмитрий Костюков вновь будет возглавлять ревизионную комиссию по Костанайской области
Его кандидатуру поддержали депутаты областного маслихата сегодня, 11 марта. Председатели ревкомиссий могут занимать эту должность пять лет. Один такой срок Костюков уже отработал.
Дмитрий Костюков / Фото из архива "НГ"
- Председателей ревизионных комиссий к назначению рекомендует Высшая аудиторская палата по согласованию с Администрацией президента, - сообщил председательствующий на сессии депутат Махаббат ЖУТАЕВ, - снова рекомендована и согласована кандидатура Дмитрия Костюкова, 7 марта на совместном заседании рабочих комиссий депутаты обсудили это.
В результате проголосовали «за» единогласно.
Ревизионная комиссия является госорганом, который уполномочен осуществлять внешний государственный аудит и финансовый контроль за исполнением местного бюджета.
Дмитрий Костюков имеет высшее образование, по специальности бухгалтер, аудитор. С августа 2011 года по март 2019 года работал в ревизионной комиссии по Костанайской области, а 5 марта 2019 года решением Костанайского областного маслихата был назначен председателем комиссии.
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