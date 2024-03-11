Его кандидатуру поддержали депутаты областного маслихата сегодня, 11 марта. Председатели ревкомиссий могут занимать эту должность пять лет. Один такой срок Костюков уже отработал.

Дмитрий Костюков / Фото из архива "НГ"

- Председателей ревизионных комиссий к назначению рекомендует Высшая аудиторская палата по согласованию с Администрацией президента, - сообщил председательствующий на сессии депутат Махаббат ЖУТАЕВ, - снова рекомендована и согласована кандидатура Дмитрия Костюкова, 7 марта на совместном заседании рабочих комиссий депутаты обсудили это.

В результате проголосовали «за» единогласно.

Ревизионная комиссия является госорганом, который уполномочен осуществлять внешний государственный аудит и финансовый контроль за исполнением местного бюджета.

Дмитрий Костюков имеет высшее образование, по специальности бухгалтер, аудитор. С августа 2011 года по март 2019 года работал в ревизионной комиссии по Костанайской области, а 5 марта 2019 года решением Костанайского областного маслихата был назначен председателем комиссии.