Среди поклонников здорового образа жизни все более популярными становятся трейлы - легкоатлетические пробеги по бездорожью. Но практически все они, в том числе и главный трейловый ультрамарафон Казахстана в долине реки Или «Тенгри Ультра», проводятся с весны по осень. И только один из двух ежегодно проводимых в Костанайской области трейлов «Самопревосхождение», трасса которого проложена по природному рельефу берега реки Тобол между мавзолеем Ибрая Алтынсарина и Корейским мостом, проходит именно зимой.

Старт VI легкоатлетического трейла «Самопревосхождение» / Фото vk.com/runinjoy

Зимний легкоатлетический трейл «Самопревосхождение» прошел в этом году уже в шестой раз подряд. По традиции любители бега провожают таким образом зиму, но сама зима ежегодно преподносит сюрпризы в виде вьюг, сугробов и 30-градусных морозов. Именно такой и выдалась погода в день проведения VI зимнего трейла, организатором которого является клуб любителей бега «Бег в радости самопревосхождения».

На приглашение членов этого КЛБ откликнулись свыше 120 поклонников бега из Костаная, Рудного, Житикары, Тобыла, Аулиекольского, Костанайского районов и района Б.Майлина, а также гости из Караганды и Павлодара.

Не испугавшимся морозов и сугробов участникам предоставили на выбор две дистанции: 11 км и 22 км. Старт находился в районе мавзолея Ибрая Алтынсарина, расположенного на правом берегу реки Тобол вблизи села Мичуринское. Там же и финишировали. Место старта и финиша было практически единственным расчищенным на трассе трейла, из-за чего дистанцию приходилось преодолевать не только бегом, но пешком, где снега было по колено.

Участники представляли клубы «Run in Joy» («Бег в радости»), «Kostanay Runners», «Neroznak_Team» и «Allur Run» из Костаная, «KM Run Club» АО «Костанайские минералы» из Житикары, «Run Rudny» из Рудного, «Karaganda Run» из Караганды, а также спортклубы «ЖасУлан» и «Кроссфит» и «Велосообщество «Костанай».

Участникам забега на дистанцию 11 км нужно было добраться по бездорожью до разворота за Большим мостом, а полумарафонцев ждал разворот на пункте питания с горячим чаем и сухофруктами в районе Корейского моста. На обеих дистанциях победители и призеры и у мужчин, и у женщин определялись как в абсолютном зачете, так и в возрастных группах 18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше.

На дистанции абсолютный победитель 11-километрового трейла Куаныш Мухтаров / Фото Серика АХМЕТБЕКОВА

Первыми на финише из-за общего старта были участники забега на дистанцию 11 км, на которой абсолютно лучшие результаты среди мужчин показали представители клуба бега «Allur Run Club» Куаныш Мухтаров - 55 мин. 10 сек., Бакыткелды Ермуканбетов - 56.38 и Галымбек Султан - 57.00. Среди женщин призовую тройку в абсолютном зачете составили Анель Испосунова из клуба «Neroznak_Team», преодолевшая 11 км за 1 час. 17 мин. 19 сек., а также рудничанки Наталья Сущик (1:19.23) и Марина Жабакова (1:20.23).

Призерами в своих возрастных группах стали:

18-39 лет - Аманат Бигалиев («Allur Run Club») - 57.04, Ернар Кабулов - 59.49 и Талгат Жаксылыков (оба - «KM Run Club») - 1:01:48 среди мужчин, Анжела Салимова («Neroznak_Team») - 1:24.47, Ольга Гречко (Костанай) - 1:28.04 и Анна Блюм («Run in Joy») - 1:28.38 среди женщин;

40-49 лет - Сергей Редькин (Костанай) - 1:02.32, Дмитрий Сухалет (Рудный) - 1:07.43 и Марат Журкабаев («Neroznak_Team») - 1:14.09 среди мужчин, Марина Эбергардт («ЖасУлан») - 1:46.37 среди женщин;

50-59 лет - Роман Мулюков («Neroznak_Team») - 1:23.40, Юрий Щур («ЖасУлан») - 1:33.24 и Сергей Калашников (Рудный) - 1:35.45 среди мужчин, Лариса Денисенко («Run in Joy») - 1:31.00 и Светлана Семенова («Велосообщество «Костанай») - 1:42.02 среди женщин.

И под масками точно скрываются улыбки / Фото Серика АХМЕТБЕКОВА

А самый возрастной участник трейла Виктор Русяев из «Велосообщества «Костанай» стал первым в возрастной группе 60 лет и старше - 1:58.10.

На дистанции вдвое длиннее основная борьба в абсолютном зачете, как и в прошлом году, развернулась между житикаринцем Виктором Шугаем из «КM Run Club» и рудничанином Андреем Алиферцом. В прошлом году победил Алиферец, всего на одну секунду опередив соперника, а в этот раз Шугай взял убедительный реванш с результатом 2 часа 3 мин. 40 сек. Результат второго призера - 2:13.25. Третье место в абсолютном зачете занял Нурлан Иксанов («Kostanay runners») - 2:14.07.

Призеры 22-километрового трейла Виктор Шугай, Андрей Алиферец и Нурлан Иксанов / Фото vk.com/runinjoy

Среди женщин абсолютной победительницей стала Эльмира Алдамуратова, также представляющая житикаринский клуб «КM Run Club». Она преодолела 22 км за 2 часа 42 мин. 51 сек. Гульжан Шаймерденова («Run in joy») была второй с результатом ровно 3 часа, а третье время у Назым Батырбаевой из Костаная - 3:22.35.

Среди мужчин призовые места в своих возрастных группах заняли:

18-39 лет - Денис Раздрогов («Велосообщество «Костанай») - 2:25:37, Бахтияр Кужантаев («Neroznak_Team») - 2:29.00 и Алихан Амасов («Run in Joy») - 2:38.23;

40-49 лет - Талгат Каримбаев (Рудный) - 2:17.57, Рамазан Назаров (КЛБ «Railways Team» АО «НК «КТЖ») - 2:20.00 и Евгений Сохарев («Run In Joy») - 2:52.25;

50-59 лет - Андрей Ленский (Костанай) - 2:35.58 и Биржан Уразов (Кушмурун, Аулиекольский район) - 2:37.00.

Уступившая всего одну секунду третьему призеру среди женщин Наталья Сунсина («Run in Joy») заняла первое место в возрастной группе 40-49 лет - 3:22.36.

На финише все были немного Дедами Морозами / Фото vk.com/runinjoy

Бегуны, отличившиеся в трейле в абсолютном зачете на обеих дистанциях, были награждены призами. Ценными подарками были удостоены и призеры в возрастных группах, а каждый участник после финиша стал обладателем медали с символикой шестого зимнего трейла «Самопревосхождение».

Как отметил руководитель клуба «Бег в радости самопревосхождения» Дмитрий КАПТЕЛ, праздник бега вновь состоялся:

- В этом году все стартовавшие успешно добрались до финиша, и не важно, сколько времени они потратили на преодоление своей выбранной дистанции. Главной же целью было преодоление самого себя. Таким образом состоялся наш уже десятый праздник бега и духа! Ведь с учетом того, что мы провели еще и четыре летних трейловых марафона, это был наш десятый легкоатлетический забег по бездорожью.