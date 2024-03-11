10 марта 16-летний костанаец сказал родителям, что пошел ночевать к другу. Но позже написал, что едет в столицу мириться с девушкой. Взволнованные родители тут же позвонили в полицию, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники полиции выставили мобильный пост на автодороге Костанай - Аулиеколь - Сурган. Неподалеку от поселка Октябрьский патрульные остановили Alphard, в салоне которого и находился влюбленный юноша. В руках он держал цветы.

Полицейские благополучно вернули подростка родителям.