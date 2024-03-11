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Костанайский подросток с цветами поехал в Астану мириться с девушкой. Его вернула домой полиция

11 марта 2024, 13:44 |  Происшествия

10 марта 16-летний костанаец сказал родителям, что пошел ночевать к другу. Но позже написал, что едет в столицу мириться с девушкой. Взволнованные родители тут же позвонили в полицию, сообщает пресс-служба МВД.

 

Сотрудники полиции выставили мобильный пост на автодороге Костанай - Аулиеколь - Сурган. Неподалеку от поселка Октябрьский патрульные остановили Alphard, в салоне которого и находился влюбленный юноша. В руках он держал цветы.

Полицейские благополучно вернули подростка родителям.