Костанайский подросток с цветами поехал в Астану мириться с девушкой. Его вернула домой полиция
11 марта 2024, 13:44 | Происшествия
10 марта 16-летний костанаец сказал родителям, что пошел ночевать к другу. Но позже написал, что едет в столицу мириться с девушкой. Взволнованные родители тут же позвонили в полицию, сообщает пресс-служба МВД.
Сотрудники полиции выставили мобильный пост на автодороге Костанай - Аулиеколь - Сурган. Неподалеку от поселка Октябрьский патрульные остановили Alphard, в салоне которого и находился влюбленный юноша. В руках он держал цветы.
Полицейские благополучно вернули подростка родителям.
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