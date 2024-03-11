Ночью 3 марта пассажиры из Костаная ожидали автобус маршрута Рудный-Челябинск на автовокзале “Саяхат”. Время отправления - 23:50. После приглашения на посадку они увидели, что приехал микроавтобус. Все в спешке стали занимать места. А во время рейса начали возмущаться из-за плохих условий за те деньги, которые заплатили за билет.

В салоне ГАЗели было очень холодно, да и конструкция микроавтобуса некомфортная, что сподвигло пассажиров на словесную перепалку с водителем. Через некоторое время водитель сообщил, что на остановке в п. Фёдоровка должен сесть еще один человек. Пассажирам на заднем сиденье это не понравилось, так как места и так было мало. Пожилой человек, чтобы не сидеть в тесноте, решил встать и пройти ближе к середине салона. Так он стоял около получаса, пока водитель не предложил ему стул.

- Было очень холодно и неудобно, - рассказала пассажирка Айнура ОСПАНОВА. - А также стоял крик недовольных пассажиров. Вместо возможности чтобы как-то поспать невозможно было это сделать. В итоге приехала в Челябинск, хотела жутко спать. А еще дела делать надо было.

В 17:21 в обратный рейс отправился этот же микроавтобус, вновь пассажиры возмущались по поводу неудобства и холода, особенно в конце салона.

- Здесь по-другому устроена печка, но мы стараемся это как-то исправить, - пояснил "НГ" водитель микроавтобуса Юрий (фамилию он не назвал). - Завтра у меня выходной – буду утеплять. Ну и, конечно, нужно переделывать печку, чтобы было тепло

Проблему с теплом устранят, а вот с удобством это невозможно, такая уж конструкция микроавтобуса.

Как оказалось, автобусы не курсируют из-за завершения срока действия лицензии - до 1 марта 2024 года. Какое время займет ее подписание Российской Федерацией, пока неизвестно. В прошлом году была аналогичная ситуация и на ее решение ушел 1 месяц.

"НГ" обратилась за комментарием к руководителю управления пассажирского транспорта Костанайской области Олжасу НУРГАЛИЕВУ. В течение двух дней ждали ответа на вопросы по WhatsApp, в итоге он сообщил, что ответит только на официальный запрос. Сегодня запрос был отправлен.

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