Polymetal остаётся вторым по величине производителем золота в Казахстане, передает Informburo.kz.

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Гигант на рынке золота Polymetal продал 100% акций российского бизнеса компании "Мангазея Плюс", сообщает пресс-служба компании.

"Мы рады, что акционеры поддержали продажу российского бизнеса. С закрытием сделки нивелированы основные риски, и теперь менеджмент планирует представить новую стратегию и политику распределения капитала в мае", – сказал главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис.

В результате этой сделки горнорудная компания сократила чистый внешний долг на 2,2 млрд долларов, погасила более 1 млрд долларов внутригруппового долга и получила 300 млн долларов чистой выручки. Теперь чистая денежная позиция Polymetal составляет около 130 млн долларов. Сделка получила одобрение акционеров и была закрыта 11 марта.

Polymetal остаётся вторым по величине производителем золота в Казахстане, имея два действующих рудника (Кызыл и Варваринское) и крупный проект развития (Иртышский ГМК). Компания зарегистрирована в Астанинском международном финансовом центре (AIFC) со штаб-квартирой в столице.

Ранее компания отмечала, что сделка даст возможность сосредоточиться на бизнесе в Казахстане. Она позволит восстановить акционерную стоимость казахстанского бизнеса, а также устранить риски и снизить долговую нагрузку активов группы в Казахстане.

Крупнейший пакет акций (23,9%) принадлежит компании Maaden International Investment из Омана, 75% акций публично торгуются на бирже МФЦА (AIX) и Московской бирже (MOEX), из которых самая большая доля (7,45%) принадлежит BlackRock Inc.