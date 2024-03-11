Аналитики подсчитали, как дорожали услуги сотовой связи в Казахстане в последние годы, сообщает Zakon.kz.

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В итоге эксперты Первого кредитного бюро пришли к выводу, что они подорожали самыми заметными темпами как минимум за 13 лет.

"В феврале стоимость выросла сразу на 6,2% к январю. Это максимальный месячный показатель за весь доступный в статистике период с января 2011 года. При этом последний раз месяц к месяцу цены росли еще в июле и августе 2023-го, в обоих случаях на 2,8%. Дешевела же сотовая связь в последний раз в феврале 2018-го", – говорится в сообщении ПКБ.

Относительно роста цен за год, то по состоянию на февраль зафиксировано +12,4%. И эксперты снова отмечают, что это максимум.

"Причем нужно заметить, что вплоть до прошлого лета темпы роста цен обычно были довольно скромными. Ну и раз мы заговорили о связи: абонентская плата за доступ в интернет, согласно статистике, увеличивается не так быстро, в феврале +0,2% к январю, +3,5% г/г. Годовой рост притом третий месяц подряд замедляется", – отметили эксперты.